Wetenskaplikes het onlangs 'n baanbrekende ontdekking in Antarktika gemaak, wat die bestaan ​​van talle subglaciale vulkane onthul wat onder die vasteland se ysige oppervlak versteek is. In teenstelling met kommer oor die smelt van poolyskappe, het navorsers vasgestel dat hierdie vulkane nie beduidende bydraers tot die ineenstorting van die poolyskap is nie.

Alhoewel dit intuïtief mag lyk om aan te neem dat vulkaniese aktiwiteit die smeltproses kan versnel, is Antarktika se vulkane al miljoene jare deel van die landskap, lank voor die onlangse kwessie van vinnige ontdooiing. Daarom kan hulle nie verantwoordelik gehou word vir die huidige dilemma nie.

Wetenskaplikes wat die yskappe ondersoek, het vloeiende water as 'n meer dringende bekommernis geïdentifiseer. Soos globale watertemperature styg, word die vloeiende water onder die yskappe dienooreenkomstig warm, wat lei tot smelt van onder. Klimaatsverandering, ondersteun deur klimaatmodelle, word dus beskou as die primêre bedreiging vir Antarktika se ys.

Tydens uitgebreide verkenning van Antarktika se subglaciale topografie het navorsers 'n verrassende ontdekking gemaak - die grootste vulkaniese streek op Aarde lê twee kilometer onder die ys in die westelike gedeelte van Antarktika. Hierdie vulkaniese groep is die tuiste van byna 100 aktiewe subglaciale vulkane, met een wat byna 4,000 XNUMX kilometer hoog toring.

In vergelyking hiermee oortref hierdie streek in die weste van Antarktika die digtheid van die virale vulkaniese groep wat langs Oos-Afrika se kus gevind word, bekend vir sy meer as 70 vulkane. Alhoewel Antarktika op sy eie tektoniese plaat sit en relatief stabiel is, ontstaan ​​die kommer wanneer hierdie subglasiale vulkane uitbars. 'n Groot uitbarsting kan nadelige uitwerking hê op die gletserstruktuur wat die vasteland bedek.

Terwyl menslike nedersettings skaars is in Antarktika, sal 'n ineenstorting van die ysplaat globale gevolge inhou. Klimaatmodelle het lank reeds 'n styging in seevlakke vir kusgemeenskappe voorspel, en smeltende permafrost kan verskeie dierspesies wat op die bevrore grond afhanklik is, benadeel. Boonop vererger die vrystelling van metaan uit vinnig smeltende permafrost die gevolge van klimaatsverandering, wat bydra tot stygende temperature.

Alhoewel die ontdekking van subglaciale vulkane in Antarktika fassinerend is, hou dit nie 'n onmiddellike bedreiging vir die wêreld in nie. In plaas daarvan beklemtoon dit die dringende behoefte om klimaatsverandering en die impak daarvan op die planeet se brose ekosisteme aan te spreek.