Antarktiese see-ys tref rekord laag, wat kommer wek oor die impak van klimaatsverandering

Die omvang van see-ys rondom Antarktika het rekordlae vlakke gedurende die winter bereik, volgens die Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC). Hierdie ontwikkeling het kommer onder wetenskaplikes laat ontstaan ​​oor die versnellende uitwerking van klimaatsverandering in die suidelike poolgebied. Die afname in see-ysdekking kan verskriklike gevolge hê vir diere soos pikkewyne, wat op die ys staatmaak om hul kleintjies te teel en groot te maak. Daarbenewens dra die vermindering in sonlig wat deur wit ys terug na die ruimte weerkaats word by tot aardverwarming.

Op 10 September het Antarktiese see-ys-omvang sy hoogtepunt bereik op 16.96 miljoen vierkante kilometer, die laagste wintermaksimum sedert satellietrekords in 1979 begin het. Dit verteenwoordig 'n afname van ongeveer 1 miljoen vierkante kilometer vergeleke met die vorige winterrekord wat in 1986 opgestel is. NSIDC senior wetenskaplike Walt Meier het dit beskryf as 'n "uiterste rekord-jaar."

Terwyl die Arktiese gebied reeds beduidende impakte van klimaatsverandering ervaar het, met see-ys wat vinnig agteruitgegaan het in die afgelope dekade, was die uitwerking op Antarktiese see-ys minder seker. Die onlangse verskuiwing na rekordlae toestande in die streek het egter kommer by wetenskaplikes laat ontstaan ​​dat klimaatsverandering uiteindelik in Antarktika kan manifesteer.

'n Studie wat vroeër vandeesmaand in die joernaal Communications Earth and Environment gepubliseer is, het voorgestel dat opwarmende oseaantemperature, grootliks aangevuur deur mensveroorsakende kweekhuisgasvrystellings, bydra tot die afname in see-ysvlakke sedert 2016. Hierdie bevinding strook met die behoefte om kweekhuise te verminder. gasvrystellings om brose ekosisteme en bevrore streke van die wêreld te beskerm.

Verdere ontleding en navorsing is nodig om die implikasies van hierdie rekordlae see-ysvlakke in Antarktika ten volle te verstaan, maar dit is noodsaaklik dat maatreëls getref word om klimaatsverandering te versag en die negatiewe impak op die planeet te verminder.

Bronne:

- Reuters