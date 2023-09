Die impak van klimaatsverandering op Antarktiese see-ys bereik rekordvlakke

Die Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC) het onlangs aangekondig dat see-ys rondom Antarktika hierdie winter rekordlae vlakke bereik het, wat kommer onder wetenskaplikes laat ontstaan ​​oor die toenemende invloed van klimaatsverandering in die suidpool. Hierdie verskuiwing het die potensiaal om diere soos pikkewyne wat op die see-ys staatmaak om te teel en hul kleintjies groot te maak, ernstig te beïnvloed. Boonop dra dit by tot aardverwarming deur die hoeveelheid sonlig wat deur die wit ys in die ruimte teruggekaats word, te verminder.

Volgens die NSIDC het Antarktiese see-ys omvang vanjaar op 10 September 'n hoogtepunt bereik, wat 16.96 miljoen vierkante kilometer beslaan, die laagste wintermaksimum sedert satellietrekords in 1979 begin het. Dit is ongeveer 1 miljoen vierkante kilometer minder as die vorige rekord wat in 1986 opgestel is. Senior wetenskaplike Walt Meier het verklaar dat dit nie net 'n rekordjaar is nie, maar 'n uiterste jaar.

Die omkeer van seisoene in die Suidelike Halfrond speel 'n rol in die tydsberekening van see-ysvorming en -smelting. Oor die algemeen bereik see-ys sy maksimum omvang rondom September teen die einde van die winter en bereik sy laagste punt in Februarie of Maart namate die somer tot 'n einde kom.

Benewens die winterrekordlaagtepunt, het die somer Antarktiese see-ys-omvang ook 'n rekordlaagtepunt in Februarie bereik, wat die vorige punt wat in 2022 gestel is, oortref het.

Terwyl die Arktiese gebied aansienlike impakte van klimaatsverandering ervaar het, was die uitwerking op see-ys in die Antarktiese streek minder seker. Die onlangse verskuiwing na rekordlae toestande het egter kommer by wetenskaplikes laat ontstaan ​​dat klimaatsverandering uiteindelik in Antarktiese see-ys kan manifesteer.

Alhoewel dit nog te vroeg is om definitiewe gevolgtrekkings te maak, dui 'n studie wat in die joernaal Communications Earth and Environment gepubliseer is aan dat klimaatsverandering, veral die opwarming van oseaantemperature wat deur mensveroorsakende kweekhuisgasvrystellings aangedryf word, kan bydra tot die verlaagde see-ysvlakke wat waargeneem is sedert 2016. Die studie beklemtoon die dringende behoefte om kweekhuisgasvrystellings te verminder ten einde hierdie kritieke bevrore gebiede te beskerm.

Oor die algemeen dien die rekordlae vlakke van see-ys in Antarktika as 'n skerp herinnering aan die impak van klimaatsverandering op ons planeet se delikate ekosisteme. Pogings om kweekhuisgasvrystellings te versag is van kardinale belang om hierdie kwesbare streke en die spesies wat daarvan afhanklik is, te beskerm.

