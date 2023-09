Antarktiese see-ys tref rekord lae vlakke, sein impak van klimaatsverandering

See-ys rondom Antarktika het hierdie winter rekordlae vlakke bereik, volgens die Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC). Hierdie kommerwekkende neiging wek kommer onder wetenskaplikes oor die toenemende impak van klimaatsverandering by die suidelike pool.

Die afname in see-ys kan verwoestende gevolge vir die streek se wild hê, veral pikkewyne wat op die ys staatmaak om hul kleintjies te broei en groot te maak. Boonop lei die afname in see-ys tot verhoogde aardverwarming aangesien minder sonlig deur wit ys weer die ruimte in weerkaats word.

Op 10 September het Antarktiese see-ys omvang sy wintermaksimum bereik, wat slegs 16.96 miljoen vierkante kilometer (6.55 miljoen vierkante myl) beslaan. Dit is die laagste wintermaksimum sedert satellietrekords in 1979 begin het, en ongeveer 1 miljoen vierkante kilometer minder as die vorige rekord wat in 1986 opgestel is.

NSIDC senior wetenskaplike Walt Meier het hierdie jaar beskryf as 'n "uiterste rekord-jaar." Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie syfers voorlopig is, met 'n omvattende ontleding wat na verwagting volgende maand vrygestel sal word.

In die Suidelike Halfrond is seisoene omgekeer, met see-ys wat sy hoogtepunt in September naby die einde van die winter bereik en dan smelt tot sy laagste punt in Februarie of Maart soos die somer naderkom. Opmerklik is dat die Antarktiese see-ys-omvang in die somer ook 'n rekordlaagtepunt in Februarie bereik het, wat die vorige rekord wat in 2022 opgestel is, gebreek het.

Klimaatsverandering het reeds 'n wesenlike impak op die Arktiese gebied gehad, waar see-ys vinnig verminder het as gevolg van warm temperature. Die uitwerking van verhitting van temperature op see-ys naby die suidpool was egter tot onlangs minder seker. Terwyl die omvang van die see-ys in Antarktika tussen 2007 en 2016 gegroei het, wek die verskuiwing na rekordlae toestande die afgelope paar jaar kommer onder wetenskaplikes.

'n Onlangse akademiese studie wat in Communications Earth and Environment gepubliseer is, dui daarop dat klimaatsverandering 'n beduidende bydraer is tot die laer see-ysvlakke wat sedert 2016 waargeneem is. Die navorsing dui daarop dat die verwarming van die oseaantemperature, hoofsaaklik veroorsaak deur mensgegenereerde kweekhuisgasvrystellings, verantwoordelik is vir die afneem.

Om die kwesbare bevrore streke van die wêreld, insluitend Antarktika, te beskerm, is die vermindering van kweekhuisgasvrystellings van kritieke belang. Ariaan Purich, 'n see-ys-navorser by Australië se Monash Universiteit en mede-outeur van die studie, beklemtoon die noodsaaklikheid om aksie te neem om die uitwerking van klimaatsverandering te versag.

Bronne:

– Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC)

– Studie gepubliseer in Communications Earth and Environment