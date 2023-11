Onstuitbare smelting: die ernstige gevolge van stygende seevlakke

’n Baanbrekende studie wat in die joernaal Nature Climate Change gepubliseer is, het die kommerwekkende waarheid oor globale seevlakke aan die lig gebring. Getiteld "Onvermydelike toekomstige toename in Wes-Antarktiese ysplate wat oor die een-en-twintigste eeu smelt," beklemtoon die navorsing die onomkeerbare toestand van die Wes-Antarktiese yskap en voorspel 'n vinnige versnelling van smelting in die komende dekades, ongeag die beste geval verwarming scenario's.

Hoofnavorser Kaitlin Naughten, 'n oseaanmodelleerder by die British Antarctic Survey, het die verskriklike gevolge van hierdie smelting beklemtoon. Kusgemeenskappe regoor die wêreld sal die behoefte ondervind om óf hul verdediging te versterk óf, ongelukkig, te oorweeg om te verlaat weens die naderende styging in seevlakke.

Wetenskaplikes het tot nou toe gedebatteer of Antarktiese smelting lineêr sou vorder of “kantelpunte” sou ervaar wat tot versnelde smelting lei. Hierdie studie verdryf die idee van 'n geleidelike afname, wat daarop dui dat ons dalk reeds 'n beduidende kantelpunt oortref het as gevolg van die verkrummeling van belangrike ysrakke.

Ysrakke, kolossale massas ys wat bo-op die see sit, bied deurslaggewende ondersteuning aan die Antarktiese ysplate. Deur die vloei van die lakens in die water te belemmer, behou hulle die stabiliteit van die vasteland se ys. Namate hierdie rakke egter smelt, word die lakens kwesbaar vir vinnige agteruitgang soos hulle in die relatief warmer seewater onderdompel.

Die gevolge van 'n volledige ineenstorting van die Wes-Antarktiese yslaag, soos aangedui deur hierdie studie, sal 'n verbysterende styging van vyf meter in globale seevlakke tot gevolg hê.

Ongelukkig is hierdie onthulling uit Antarktika nie 'n geïsoleerde voorval nie. Vroeër vanjaar het die vasteland 'n rekordlaagte in see-ys ervaar, met 'n netto verlies van ongeveer 7.5 triljoen ton sedert 1997. Die afname in see-ys oor die afgelope ses jaar was ongekend, en het skerp kontras met die minimale veranderinge wat gedurende die voorafgaande waargeneem is. drie en 'n half dekades.

Terwyl die Wes-Antarktiese ys se lot verseël lyk, is dit nie die enigste bydraer tot stygende seevlakke nie. Die Groenlandse ys, nog 'n belangrike bron, word ook as onherstelbaar beskou. Die volledige ontdooiing daarvan sal na verwagting wêreldwye seevlakke met 'n verbysterende sewe meter verhoog. Boonop is 'n verlies van 28 triljoen ton ys wêreldwyd tussen 1997 en 2017 aangeteken.

Die implikasies van stygende seevlakke is katastrofies, aangesien meer as 267 miljoen mense tans in gebiede minder as twee meter bo seevlak woon. 'n Studie gepubliseer in Nature Communications getiteld "Nuwe hoogtedata drievoudige skattings van wêreldwye kwesbaarheid vir seevlakstyging en kusvloede" waarsku dat teen die middel van die eeu tot 300 miljoen mense kwesbaarheid kan ondervind vir jaarlikse vloedgebeurtenisse as gevolg van Antarktiese onstabiliteit. Teen 2100 kan hierdie getal tot 'n verbysterende 480 miljoen styg.

Soos ons die trajek van ons verwarmende planeet konfronteer, word dit duidelik dat die gevolge van kapitalisties-gedrewe klimaatsverandering sal lei tot die verplasing van honderde miljoene mense. Karl Marx se kritiek op die regerende kapitalistiese klas word vandag selfs meer aangrypend, aangesien die stelsel homself nie in staat is om selfs die mees basiese belofte van 'n toekoms bo water vir groot bevolkings regoor die wêreld te bewaar nie.

