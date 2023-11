Nuwe studie onthul ernstige gevolge van smeltende Antarktiese ys

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Climate Change gepubliseer is, het kommerwekkende bewyse gelewer oor die vinnige toename in globale seevlakke wat veroorsaak word deur die smelt van die Wes-Antarktiese ys. Die studie, getiteld "Onvermydelike toekomstige toename in Wes-Antarktiese ysplate wat oor die een-en-twintigste eeu smelt," dui daarop dat die yslaag dalk reeds 'n punt van geen terugkeer bereik het, met versnelde smelting wat onvermydelik word, selfs onder meer optimistiese opwarmingscenario's .

Hoofnavorser Kaitlin Naughten van die British Antarctic Survey het die erns van die situasie beklemtoon. Sy projekteer dat die gevolglike styging in die seevlak kusgemeenskappe sal dwing om óf uitgebreide verdedigingstelsels te bou óf verlating in die gesig staar.

Tot nou toe het wetenskaplikes gedebatteer of Antarktiese smelting geleidelik sou plaasvind of skielike “kantelpunte” sou ervaar wat die proses sou versnel. Hierdie studie dui aan dat laasgenoemde waarskynlik meer akkuraat is. Die smelt van ysplate rondom Antarktika speel 'n deurslaggewende rol in die handhawing van stabiliteit vir die uitgestrekte ysplate wat die vasteland bedek. Soos hierdie rakke smelt, maak dit die sluise oop vir vinnige ysverlies namate die lakens in die betreklik warmer seewater ineenstort.

Die gevolge van 'n volledige smelting van die Wes-Antarktiese yslaag, soos deur die navorsing voorgestel, sou lei tot 'n verbysterende styging van vyf meter in globale seevlakke. Hierdie studie is net een in 'n reeks onlangse onthullings wat die haglike toestand van Antarktika se ys beklemtoon. Vroeër vanjaar het die area van see-ys rondom die vasteland 'n rekordlaagtepunt bereik, met 'n netto verlies van 7.5 triljoen ton sedert 1997.

Dit is egter nie net die Wes-Antarktiese ys wat hierdie haglike omstandighede in die gesig staar nie. Daar word ook geglo dat die Groenland-yskap 'n onherstelbare verlies is, wat na verwagting 'n bykomende sewe meter tot globale seevlakke sal bydra. In totaal het die wêreld 'n verlies van 28 biljoen ton ys tussen 1997 en 2017 gesien.

Hierdie dreigende krisis hou 'n wesenlike bedreiging in vir die miljoene mense wat in gebiede minder as twee meter bo seespieël woon. ’n Studie van 2019 wat in Nature Communications gepubliseer is, skat dat teen die middel van die eeu tot 340 miljoen mense kwesbaar kan wees vir jaarlikse vloedgebeurtenisse weens Antarktiese onstabiliteit. Teen 2100 kan hierdie getal tot 'n verbysterende 630 miljoen styg.

Die studie se bevindinge beklemtoon die verreikende gevolge van klimaatsverandering wat deur kapitalistiese belange gedryf word. Die verplasing van honderde miljoene mense in die komende dekades onderstreep die regerende klas se onvermoë om 'n toekoms bo water te verseker vir diegene wat geraak word. Soos Karl Marx beroemd gesê het, is die kapitalistiese heersende klas “ongeskik om te regeer” aangesien dit nie daarin slaag om die welstand van diegene onder sy mag te verseker nie. In vandag se konteks manifesteer hierdie mislukking in die onvermoë om kusgemeenskappe te beskerm teen die onderdompeling wat veroorsaak word deur smeltende ysplate.

