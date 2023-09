Antarktika stel nuwe rekord vir laagste see-ys op

Antarktika het onlangs 'n nuwe mylpaal bereik vir die laagste jaarlikse maksimum hoeveelheid see-ys wat nog ooit rondom die vasteland aangeteken is. Hierdie nuwe rekord oortref die vorige laagtepunt met 'n verbysterende een miljoen vierkante kilometer. Die afname in see-ysbedekking was 'n herhalende neiging in Antarktika, wat kommer onder wetenskaplikes laat ontstaan ​​oor die moontlike gevolge vir klimaatsverandering en stygende seevlakke wêreldwyd.

Tipies is elke September die punt waarop Antarktika se see-ys sy maksimum omvang bereik. Tussen 1981 en 2010 is die gemiddelde maksimum omvang waargeneem as ongeveer 18.71 miljoen vierkante kilometer. Voorlopige ontleding deur die Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC) dui egter daarop dat vanjaar se maksimum omvang eers op 16.96 September 10 miljoen vierkante kilometer bereik het en sedertdien afgeneem het.

Die maksimum omvang vir 2023 val ongeveer 1.75 miljoen vierkante kilometer onder die langtermyngemiddelde en ongeveer 1 miljoen vierkante kilometer onder die vorige rekordlaagtepunt wat in 1986 gestel is. Dr. Will Hobbs, 'n see-ys-wetenskaplike aan die Universiteit van Tasmanië, het opgemerk dat die koers van groei in Antarktika se see-ys was sedert April buitengewoon stadig. Hy het die situasie as "iets skouspelagtig" beskryf in vergelyking met beide die gemiddelde en vorige rekords.

Terwyl see-ysverliese in die Rosssee-streek toegeskryf kan word aan winde wat die ys na die vasteland stoot, gepaardgaande met warmer lug, bly die redes vir ysverlies in ander dele van Antarktika onduidelik. Die vasteland se see-ys beleef 'n jaarlikse siklus, en bereik sy laagste omvang in Februarie en sy hoogste vlakke in September. ’n Reeks rekordlaagtepunte is egter sedert 2016 waargeneem, wat die voorheen stabiele toestand uitdaag.

Wetenskaplikes is besig om die faktore wat tot hierdie rekordlaagtepunte bydra, te ontsyfer. Natuurlike veranderlikheid en globale verhitting word geglo om potensiële skuldiges te wees. Alhoewel dr. Hobbs glo dat die "wetenskaplike versperring" nog nie oorgesteek is nie om met vertroue te beweer dat die rekords uitsluitlik aan globale verhitting te wyte is, strook die verlies van see-ys met klimaatsveranderingprojeksies.

Die NSIDC stel voor dat die afname in see-ys sedert 2016 waarskynlik verband hou met die verwarming van die boonste laag van die see. Kommer ontstaan ​​dat hierdie afname 'n langtermyn-tendens kan inisieer, aangesien oseane wêreldwyd warm word, en warm water vermenging in die Suidelike Oseaan poollaag kan voortduur.

Die gevolge van dalende see-ys het verreikende implikasies. See-ys dien as 'n versperring wat landgebaseerde ys beskerm teen die see, wat moontlik 'n aansienlike styging in seevlakke kan veroorsaak. Verder help see-ys om die son se energie terug na die ruimte te reflekteer. Met minder see-ys teenwoordig, absorbeer meer van die see die son se energie, wat lei tot verdere verwarming van die Suidelike Oseaan en ysverlies.

Dr. Ariaan Purich, 'n klimaatwetenskaplike wat spesialiseer in Antarktika en die Suidelike Oseaan by Monash Universiteit, beklemtoon die belangrikheid van hierdie afname en die impak daarvan op die planeet. Sy beklemtoon dat lae vlakke van see-ys die toekoms kan aandui wat ons in die gesig staar, en dit vind tans plaas. Die kommer wat deur wetenskaplikes geopper word oor hierdie ongekende vermindering in see-ys, vra meer aandag en dringende optrede om die onderliggende oorsake aan te spreek.

Definisies:

– See-ys: Bevrore seewater wat in poolstreke vorm.

– Globale verhitting: Die styging in gemiddelde globale temperatuur as gevolg van kweekhuisgasvrystellings, hoofsaaklik veroorsaak deur menslike aktiwiteite.

– Vooruitskattings van klimaatsverandering: Voorspellings of voorspellings oor toekomstige klimaatstoestande gebaseer op wetenskaplike modelle en data-analise.

Bronne:

– Amerikaanse nasionale sneeu- en ysdatasentrum (NSIDC)

- Universiteit van Tasmanië

– Monash Universiteit