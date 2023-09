Antarktiese see-ys bereik rekord lae maksimum omvang

Volgens nuwe ontleding deur die US National Snow & Ice Data Centre (NSIDC), het Antarktiese see-ysbedekking sy laagste maksimum omvang bereik sedert rekords begin het in 1979. Die meting, wat op 10 September plaasgevind het, het 'n maksimum bedekking van 16.96 miljoen vierkante bereik. kilometers, ongeveer 13 dae vroeër as die mediaandatum van 1981-2010.

Hierdie nuwe meting is meer as een miljoen vierkante kilometer onder die vorige rekordlaagtepunt wat in 1986 gestel is, en 1.75 miljoen vierkante kilometer onder die gemiddelde maksimum omvang van 1981-2010. Die NSIDC glo dat hierdie rekordlaagtepunt die begin kan wees van 'n langtermyn-neiging van afname vir Antarktiese see-ys.

Die kommer is dat namate oseane wêreldwyd warm word, warm water in die Suidelike Oseaan se poollaag kan bly meng, wat verder bydra tot die afname van see-ys. Klimaatwetenskaplikes wat in see-ys spesialiseer, soos Cecilia Bitz van die Universiteit van Washington, stel voor dat die ongekende klimaatsverandering wat ons aanskou nie deur natuurlike veranderlikheid verklaar kan word nie.

Hierdie onlangse bevinding van die NSIDC dra by tot 'n reeks kommerwekkende opdaterings oor die toestand van Antarktika se ys. In 'n studie wat in September 2022 gepubliseer is, het navorsers gewaarsku dat 'n oorskryding van 1.5 °C van aardverwarming verskeie klimaat-kantelpunte kan veroorsaak, insluitend die ineenstorting van die Wes-Antarktiese ys. Die Wêreld Meteorologiese Organisasie het ook berig dat temperature in Antarktika oor die afgelope 3 jaar met byna 50°C toegeneem het, wat gelei het tot versnelde gletser-terugtrekking.

Die smelt van Antarktiese ysplate het reeds tussen 4 en 1992 2011 mm tot wêreldwye seevlakstyging bygedra. Soos die smelting voortduur, kan dit teen die einde van die eeu tot een meter seevlakstyging bydra. Benewens stygende seevlakke, beïnvloed die smelting van see-ys in Antarktika biodiversiteit, met spesies soos keiserpikkewyne wat die risiko van uitsterwing in die gesig staar as gevolg van die verlies van hul broeihabitatte.

Met hierdie kommerwekkende neigings beklemtoon wetenskaplikes die dringende behoefte aan globale optrede om klimaatsverandering te versag en die brose ekosisteme van Antarktika te beskerm.