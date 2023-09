Antarktiese see-ys tref rekord laag, wat verergerende klimaatsverandering aandui

’n Voorlopige ontleding van Amerikaanse satellietdata toon dat die see-ys wat Antarktika omring, ’n rekordlae oppervlakte gedurende die wintermaande bereik het. Wetenskaplikes is bekommerd dat hierdie neiging 'n aanduiding is van verergerende klimaatsverandering by die suidpool.

Volgens NASA en die National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) het die Antarktiese see-ys teen 16.96 September slegs 'n maksimum grootte van 6.55 miljoen vierkante kilometer (10 miljoen vierkante myl) bereik, wat dit die laagste see-ysmaksimum in die opgetekende geskiedenis maak van 1979 tot 2023. Op 'n stadium vanjaar het die see-ys tot 1.03 miljoen vierkante kilometer gedaal, kleiner as die vorige rekordlaagtepunt en ongeveer die grootte van Texas en Kalifornië saam.

Daarteenoor het die Arktiese streek 'n vinnige agteruitgang van see-ys oor die afgelope dekade ervaar as gevolg van klimaatsverandering. Dit was minder seker hoe warm temperature die see-ys naby die Suidpool beïnvloed. Die onlangse ongekende lae see-ys-omvang rondom Antarktika het wetenskaplikes egter bekommerd dat klimaatsverandering uiteindelik sy stempel op hierdie streek afdruk.

Die NSIDC wys daarop dat daar sedert Augustus 2016 'n skerp afswaai in die Antarktiese see-ys-omvangneiging was. Terwyl die presiese oorsaak van hierdie verskuiwing steeds onder wetenskaplikes gedebatteer word, word dit nou geglo dat dit gekoppel word aan verwarming in die boonste laag van die oseaan. Daar is kommer dat hierdie afname die begin kan wees van 'n langtermyn-tendens vir Antarktiese see-ys namate die globale oseane aanhou warm word.

Intussen, in die Arktiese gebied, waar die somer eindig, het see-ys 'n laagtepunt van 4.23 miljoen vierkante kilometer bereik, wat dit die sesde laagste minimum in 45 jaar van rekordhouding maak. Wetenskaplikes het ook laer vlakke van ys in die Noordwestelike Passage waargeneem, 'n seeroete wat die Atlantiese en Stille Oseaan verbind, wat dui op verhoogde yssmelting in die streek.

Alhoewel hierdie bevindings voorlopig is, sal 'n volledige ontleding van die data vroeg in Oktober vrygestel word. Dit is van kardinale belang om veranderinge in see-ys omvang te monitor en te verstaan, aangesien dit 'n beduidende rol speel in die regulering van die Aarde se klimaat en 'n impak het op verskeie ekosisteme.

