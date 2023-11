Die Antarktiese osoongat: ontbloot die komplekse faktore wat herstel beïnvloed

Die Antarktiese osoongat, wat al dekades lank 'n groot bekommernis is, gaan voort om gedurende die middel van die lente te verdiep ondanks regulasies wat osoonafbrekende chemikalieë verbied. Terwyl die Montreal-protokol van 1987 die gebruik van chloorfluoorkoolstowwe (CFK's) wat verantwoordelik is vir die uitputting van die osoonlaag suksesvol beperk het, dui onlangse navorsing daarop dat ander faktore ter sprake kan wees.

’n Nuwe studie deur navorsers van Nieu-Seeland se Otago-universiteit, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, onthul dat die gebied wat deur die Antarktiese osoongat gedek word, nie aansienlik verminder het nie ten spyte van die afname in CFK's. Verder dui die middel van die gat op 'n afname in osoonvlakke oor tyd.

Volgens medeskrywer Annika Seppala kan die atmosfeer se reaksie op veranderende klimaatstoestande, moontlik weens klimaatsverandering, die herstelproses beïnvloed. Hierdie atmosferiese verskuiwings kan die vordering wat gemaak word deur CFK-verminderings verbloem. Terwyl die osoongat later in September oopgemaak het, wat moontlik herstel aandui, beklemtoon die studie dat in Oktober, wanneer die gat tipies op sy grootste is, die osoonvlak in die middelstratosferiese laag van 26 tot 2004 met 2022 persent afgeneem het.

Hoofskrywer Hannah Kessenich beklemtoon dat die Montreal-protokol en CFC-verminderings steeds op koers is, maar die studie se bevindinge dui daarop dat onlangse groot osoongate nie net aan CFK's toegeskryf kan word nie. Die ontleding het data van 2002 en 2019 uitgesluit, toe abnormale gebeure, soos skielike opbreek van die poolkolk, aansienlik kleiner osoongate tot gevolg gehad het.

Die invloed van eksterne gebeurtenisse op osoonvlakke kan nie misgekyk word nie. Vorige navorsing het getoon dat die massiewe veldbrande in Australië in 2020 die osoongat met 10 persent vererger het. Daarbenewens het die uitbarsting van die Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai-vulkaan buite Tonga in 2022 vermoedelik onlangse osoonvlakke beïnvloed.

Terwyl sommige kenners vrae stel oor die studie se resultate, wat daarop dui dat die uitsluiting van spesifieke jare kommer wek oor dataseleksie, verskaf die navorsing belangrike insigte in die komplekse en veelvlakkige faktore wat die herstel van die Antarktiese osoongat beïnvloed.

FAQ

V: Hoe vorm die Antarktiese osoongat?

Die Antarktiese osoongat vorm hoofsaaklik as gevolg van die teenwoordigheid van osoonafbrekende chemikalieë, soos chloorfluorkoolstowwe (CFK's), wat in die atmosfeer ophoop. Hierdie chemikalieë breek in die teenwoordigheid van sonlig af, wat chloor- en broomatome vrystel wat osoonmolekules vernietig.

V: Wat is die gevare van osoonuitputting?

Osoonuitputting laat meer ultraviolet (UV) straling van die son toe om die aarde se oppervlak te bereik. Blootstelling aan oormatige UV-straling kan lei tot verskeie gesondheidsprobleme, insluitend velkanker, katarakte en skade aan mariene ekosisteme.

V: Word CFK's vandag nog gebruik?

Nee, CFK's word nie meer in aërosols, yskaste of ander verbruikersprodukte gebruik nie as gevolg van die wêreldwye verbod wat deur die 1987 Montreal-protokol ingestel is. Alternatiewe en meer omgewingsvriendelike plaasvervangers is ontwikkel en geïmplementeer.