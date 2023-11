Antarktiese osoongat word steeds verdiep, ondanks die vermindering in chemikalieë

Nuwe navorsing dui daarop dat die gat in die Antarktiese osoonlaag die afgelope twee dekades in die middel van die lente uitgebrei het, ondanks die wêreldwye verbod op chloorfluorkoolstowwe (CFK's) – chemikalieë wat die Aarde se skild teen skadelike sonstraling uitput. Die osoonlaag, wat 11 tot 40 kilometer bo die aarde se oppervlak geleë is, speel ’n deurslaggewende rol om baie van die Son se ultravioletstraling uit te filter, wat tot velkanker en katarakte kan lei.

Die Montreal-protokol van 1987, wat die gebruik van CFK's in aërosols en yskaste suksesvol uitgeskakel het, het ten doel gehad om die osoongat toe te maak en sy vlakke na dié van 1980 te herstel. 'n Onlangse VN-gesteunde assessering het geprojekteer dat die Antarktiese osoonlaag teen ongeveer 2066 herstel kan word , met herstel in die Arktiese gebied teen 2045 en die res van die wêreld binne twee dekades verwag.

Ten spyte van die vermindering in CFK's, het navorsers van Nieu-Seeland se Otago-universiteit egter deur middel van 'n studie in die joernaal Nature Communications gevind dat die area wat deur die Antarktiese osoongat gedek word, nie noemenswaardig afgeneem het nie. Trouens, daar was mettertyd 'n afname in osoonvlakke in die middel van die gat.

Die studie se hoofskrywer, Hannah Kessenich, het beklemtoon dat die Montreal-protokol en CFC-verminderingspogings steeds vordering maak. Die bevindinge dui egter daarop dat ander faktore, wat moontlik met klimaatsverandering verband hou, die herstel van die osoonlaag kan belemmer.

FAQ

Hoekom is die osoonlaag belangrik?

Die osoonlaag filtreer die Son se ultravioletstraling uit, wat velkanker en katarakte kan veroorsaak.

Watter chemikalieë het bygedra tot die uitputting van die osoonlaag?

Daar is gevind dat chloorfluorkoolstowwe (CFK's), wat eens wyd in aërosols en yskaste gebruik is, osoonvlakke verlaag.

Was die verbod op CFK's doeltreffend om die osoongat toe te maak?

Die verbod op CFK's onder die Montreal-protokol van 1987 was suksesvol om die gebruik daarvan te verminder en uit aërosols en yskaste uit te skakel. Die Antarktiese osoongat het egter nie noemenswaardige vermindering getoon nie.

Watter faktore kan die herstel van die osoonlaag belemmer?

Alhoewel die vermindering in CFK's 'n beduidende stap is, kan ander atmosferiese veranderinge, wat moontlik met klimaatsverandering verband hou, die herstel van die osoonlaag masker of teenwerk.

Watter impak het hierdie bevindinge op internasionale omgewingsamewerking?

Hierdie bevindinge beklemtoon die behoefte aan volgehoue ​​pogings om osoonuitputting aan te spreek en die belangrikheid daarvan om potensiële impakte op klimaatsverandering te oorweeg. Hulle beklemtoon die kompleksiteit van omgewingsuitdagings en die voortdurende behoefte aan internasionale samewerking en navorsing.