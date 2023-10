Antarktiese seekatte gebruik spesiale proteïene om uiterste koue temperature te oorleef

Antarktiese seekatte, wat in een van die koudste omgewings in die wêreld woon, het wetenskaplikes lankal verwar met hul vermoë om in sulke uiterste toestande te oorleef. Onlangse navorsing het egter lig gewerp op hoe hierdie intrige wesens in staat is om aan te pas en te floreer in hul ysige habitat.

Wetenskaplikes van die Mariene Biologiese Laboratorium, Universiteit van Puerto Rico, en die Amerikaanse Nasionale Instituut vir Neurologiese Afwykings en Beroerte het onlangs 'n ondersoek gedoen om die oorlewingsmeganismes van Antarktiese seekatte te verstaan. Hulle het ontdek dat hierdie seekatte 'koue-aangepaste' ensieme het en hul drie harte gebruik om 'n spesiale tipe blou bloed te pomp wat suurstof aan hul weefsels verskaf, selfs in superkoue omgewings.

Ensieme speel 'n deurslaggewende rol in verskeie biochemiese reaksies in organismes. In Antarktiese wesens soos seekatte toon die ensieme unieke buigsaamheid wat hulle in staat stel om in laer temperature te funksioneer. Byvoorbeeld, ensieme van meer gematigde seekatte vertraag aansienlik in uiterste koue, terwyl die ensieme in Antarktiese seekatte in staat is om doeltreffend te werk.

Die navorsers het daarop gefokus om 'n spesifieke ensiem genaamd die natrium-kaliumpomp te bestudeer, wat betrokke is by die vervoer van ione en energie binne selle. Hulle het hierdie ensiem vergelyk in beide Antarktiese seekatte (Pareledone) en 'n gematigde spesie genaamd die tweekol seekat (Octopus bimaculatus). Die Antarktiese pomp het beter presteer in koue temperature, en 'n nadere ondersoek het aan die lig gebring dat die aminosure waaruit hierdie ensiem bestaan, effens verskil van dié van die gematigde seekatspesies.

Verdere ontleding het getoon dat mutasies in 12 plekke van die Antarktiese aminosuurvolgorde weerstand teen koue verleen. Van hierdie mutasies is gevind dat drie saamwerk om die pomp se koueweerstand te verskaf. Die meeste van hierdie mutasies was veral by die raakvlak tussen die pomp en die selmembraan geleë, wat daarop dui dat hierdie plek van kardinale belang is vir die ensiem se vermoë om by uiterste koue aan te pas.

Die navorsers beplan om bykomende eksperimente uit te voer om die besonderhede van hierdie mutasies te verstaan ​​en hoe die proteïenpompe van Antarktiese seekatte selle in ysige temperature laat funksioneer. Hierdie navorsing kan wyer implikasies hê vir die begrip van die aanpasbaarheid van organismes in uiterste omgewings.

Bron: Mariene Biologiese Laboratorium, Universiteit van Puerto Rico, en die Amerikaanse Nasionale Instituut vir Neurologiese Afwykings en Beroerte

Let wel: URL's van die bronartikels word nie verskaf nie.