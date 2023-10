Ringvormige sonsverduistering vee oor die VSA en verder

’n Ringvormige sonsverduistering sal op 14 Oktober 2023 plaasvind, wat om 9:13 vm. PDT begin. Die verduistering sal in Oregon begin en oor die Verenigde State beweeg, op pad na Texas, voordat dit oor die Golf van Mexiko en lande soos Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia en Brasilië voortgaan.

Tydens 'n ringvormige sonsverduistering beweeg die maan tussen die son en die aarde en gooi 'n skaduwee op ons planeet. Anders as 'n totale sonsverduistering waar die maan die son ten volle bedek, word 'n "ring van vuur" tydens 'n ringvormige verduistering geskep. Dit gebeur wanneer die maan nie die son se skyf heeltemal uitblok nie, wat 'n stukkie sonlig om die maan sigbaar laat. Die voorkoms van ringvormige verduisterings is te wyte aan die maan se relatief ver posisie van die aarde af tydens sy elliptiese wentelbaan.

Waarnemers binne die pad van ringvormigheid, 'n 125 myl-wye (200 kilometer) spoor, sal die "ring van vuur"-verskynsel ervaar. Diegene wat buite die paadjie is, sal 'n gedeeltelike sonsverduistering sien, waar dit lyk of die maan 'n "byt" uit die son neem, in die veronderstelling dat die lug helder is.

Die hele ringvormige verduistering sal ongeveer twee en 'n half uur duur vir diegene wat binne die pad van ringvormigheid is. Hierdie tyd word in verskillende verduisteringstadia verdeel: ongeveer 1.5 uur van 'n gedeeltelike sonsverduistering, vier tot vyf minute van die ringvormige "vuurring" en nog 1.5 uur van 'n gedeeltelike sonsverduistering aan die einde. Spesifieke tye en duur van die "ring van vuur" fase kan gevind word in die verduistering gids vir verskeie plekke.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit skadelik kan wees om 'n verduistering direk te sien sonder behoorlike beskermingsmaatreëls. Sonfilters, soos verduisteringbrille of filters vir kameras, teleskope en verkykers, moet gebruik word om jou oë en toerusting te beskerm. Space.com verskaf 'n gids oor hoe om die son veilig waar te neem.

Hierdie ringvormige sonsverduistering is die laaste een in 2023 en dien as 'n voorspel tot die komende totale sonsverduistering op 8 April 2024. Wetenskaplikes is veral geïntrigeerd deur hierdie twee verduisterings omdat dit saamval met 'n hoogtepunt in sonaktiwiteit bekend as die "sonmaksimum" .” Dit maak hulle 'n uitstekende geleentheid vir atmosferiese en heliosferiese wetenskaplikes om die son se buitenste atmosfeer, of korona, te bestudeer gedurende die minute van volledige sonblokkering deur die maan.

