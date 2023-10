Op 14 Oktober sal 'n skouspelagtige hemelse gebeurtenis plaasvind aangesien die maan die son gedeeltelik blokkeer, wat 'n ringvormige sonsverduistering skep. Hierdie verskynsel, bekend as die "ring van vuur," sal sigbaar wees vir diegene wat geleë is op die pad van ringvormigheid wat oor 10 lande strek, van Oregon tot Texas en verder. Vir diegene buite die pad sal 'n gedeeltelike sonsverduistering plaasvind, waar die maan blykbaar 'n "byt" uit die son neem.

Ter voorbereiding vir hierdie astronomiese gebeurtenis het NASA 'n interaktiewe kaart verskaf om die verduistering op te spoor, en verskeie gratis regstreekse strome sal beskikbaar wees vir aanlyn toeskouers. Daar is egter sommige wat die verduistering heeltemal sal vermy. In die Navajo-kultuur dui 'n verduistering op 'n nuwe begin, en dit word waargeneem deur te vas, bid en binnenshuis te bly. Die Navajo-woord vir 'n sonsverduistering, jóhonaa'éí daaztsą́, vertaal na "die dood van die son" in Engels. Die verduistering word gesien as 'n tydperk van wedergeboorte, en besluite word gemaak sodra die son weer verskyn.

Weens die kulturele betekenis van die verduistering vir die Navajo-mense, sal alle Navajo-stamparke gesluit wees gedurende die duur van die ringvormige sonsverduistering. Dit sluit gewilde besienswaardighede soos Monument Valley Navajo Tribal Park en Four Corners Monument Navajo Tribal Park in.

Vir wetenskaplikes dien die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober as 'n waardevolle geleentheid om die son se buitenste atmosfeer, die korona, te bestudeer. Deur hierdie streek tydens die verduistering te ondersoek, kan atmosferiese en heliosferiese wetenskaplikes insigte kry in die son se gedrag. Daarbenewens het hierdie spesifieke verduistering ekstra betekenis aangesien dit saamval met 'n baie aktiewe tydperk in sonsiklus 25, met sonaktiwiteit wat na verwagting in 2024 'n hoogtepunt sal bereik.

Dit is belangrik om te onthou dat dit uiters gevaarlik is om direk na die son te kyk. Om die ringvormige sonsverduistering veilig te sien, moet sonfilters te alle tye gebruik word. Dit geld vir beide gedeeltelike en ringvormige verduisterings. Waarnemers moet sonsverduisteringbril dra, en enige kameras, teleskope of verkykers wat gebruik word, moet met sonfilters toegerus wees.

Na die ringvormige sonsverduistering sal 'n gedeeltelike maansverduistering op 28 Oktober plaasvind. Hierdie maangebeurtenis sal oor 'n groot gedeelte van die oostelike halfrond sigbaar wees, insluitend Europa, Afrika, Asië, Antarktika en Oseanië. Tydens 'n gedeeltelike maansverduistering betree slegs 'n gedeelte van die maan die Aarde se skaduwee, wat 'n boeiende hemelse vertoning skep.

