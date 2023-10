Kanadese sien ringvormige sonsverduistering wat NASA 'n geleentheid bied om die atmosfeer te bestudeer

Kanadese sal later hierdie maand 'n kans hê om 'n ringvormige sonsverduistering te sien, wat NASA 'n geleentheid bied om ons atmosfeer in meer besonderhede te bestudeer. Terwyl sonsverduisterings nie so skaars is as wat mense dink nie, lê die rariteit daarin dat mense eintlik in 'n posisie is om dit te sien. Die laaste algehele verduistering wat in Kanada sigbaar was, was in 2017, maar hierdie maand se hemelse gebeurtenis sal ’n ringvormige sonsverduistering wees, ook bekend as ’n “ring van vuur”-verduistering.

Tydens 'n ringvormige sonsverduistering kom die maan in lyn met die son wanneer dit effens verder van die Aarde af is as gewoonlik. Gevolglik lyk die maan kleiner en blokkeer nie al die lig van die son nie. Dit skep 'n helder ring om die maan, wat ongelukkig nie vir Kanadese sigbaar sal wees nie. Kanadese sal egter steeds 'n gedeeltelike verduistering kan aanskou, waar 'n donker skaduwee oor die kant van die son val, 'n sny daaruit haal en sy algehele helderheid verdof.

Die verduistering sal die meeste opvallend wees oor die Verenigde State, waar NASA-wetenskaplikes beplan om die geleentheid te gebruik om te bestudeer hoe 'n skielike gebrek aan sonlig die ionosfeer beïnvloed, 'n laag van die atmosfeer wat belangrik is vir satellietkommunikasie. Alle satellietkommunikasie gaan deur die ionosfeer voordat dit die Aarde bereik, dus om die versteurings daarvan te verstaan ​​is van kardinale belang namate ons afhanklikheid van ruimtegebaseerde bates toeneem.

Die verduistering sal omstreeks 12:70 EDT begin en vir 'n paar uur duur. Die westelike en suidelike streke van Kanada sal 'n beter uitsig oor die gedeeltelike verduistering hê, met 80 tot XNUMX persent dekking in die suidoostelike hoek van Brits-Columbië en dalende dekking soos 'n mens ooswaarts beweeg. Dit is belangrik om daarop te let dat dit nooit veilig is om direk na die son te kyk tydens 'n verduistering nie, en verskeie metodes moet gebruik word om dit veilig te bekyk, soos verduisteringbril of sweisbril.

NASA sal ook die atmosferiese versteurings rondom die Eclipse Path (APEP)-sending tydens die verduistering uitvoer. Wetenskaplikes sal drie wetenskaplike vuurpyle lanseer om die verduistering se skadu te ondersoek en die uitwerking daarvan op die ionosfeer te bestudeer. Die APEP-sending sal help om insigte te gee in die gedrag van ons atmosfeer tydens sulke astronomiese gebeurtenisse.

Hierdie ringvormige sonsverduistering bied 'n perfekte geleentheid vir wetenskap-entoesiaste, sterrekunde-liefhebbers en enigiemand wat belangstel om iets nuuts te leer om 'n seldsame hemelse gebeurtenis te aanskou wat ook bydra tot ons begrip van die atmosfeer.

