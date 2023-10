'n Onvergeetlike uitsig: ringvormige sonsverduistering oor Noord-Amerika

Die onlangse ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober 2023 het 'n asemrowende skouspel vir lugkykers op Aarde gebied. NASA se Earth Observatory het 'n boeiende satelliet-aansig van die gebeurtenis vasgevang, wat die skaduwee wat oor Noord-Amerika gegooi is, beklemtoon terwyl die Maan die Son gedeeltelik bedek het.

’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die Maan voor die Son verbybeweeg, maar sy afstand van die Aarde keer dat dit die Son heeltemal verberg. Tydens hierdie gebeurtenis is die maan op of naby sy verste afstand van die aarde af, bekend as die apogeum. Dit lei daartoe dat die Maan kleiner in die lug lyk en laat die Son se rande sigbaar bly, wat 'n treffende rooi-oranje ring skep wat na verwys word as die "ring van vuur."

Die ringvormige verduistering het omstreeks 9:13 in Oregon begin en oor Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas en die Golf van Mexiko voortgegaan. NASA beklemtoon egter dat 'n totale sonsverduistering op 8 April 2024 van Texas tot Maine sigbaar sal wees, wat 'n selfs meer betekenisvolle hemelse verskynsel bied vir lugkykers om te ervaar.

Die pragtige beeld van die sonsverduistering is vasgevang deur NASA se EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) beeldhouer aan boord van die Deep Space Climate Observatory. Die Deep Space Climate Observatory is 'n samewerkingspoging tussen NASA, die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en die Amerikaanse lugmag.

Om 'n sonsverduistering te aanskou is 'n merkwaardige gebeurtenis wat ons herinner aan die buitengewone hemelse gebeure wat rondom ons gebeur. Hierdie satelliet-aansig van die ringvormige sonsverduistering oor Noord-Amerika bied 'n blik op die skoonheid en grootsheid van ons heelal.

Bronne:

– Beeldkrediet: NASA Earth Observatory