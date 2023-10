Skouspelagtige ringvormige sonsverduistering sal hierdie Saterdag plaasvind

Sterrekykers en sterrekundiges is in vir 'n bederf hierdie Saterdag, aangesien 'n ringvormige sonsverduistering gaan plaasvind. Hierdie kosmiese verskynsel sal sigbaar wees in dele van die VSA, Mexiko, Suid-Amerika en Sentraal-Amerika, met die VSA wat ten minste 'n gedeeltelike verduistering ervaar. ’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die Maan tussen die Aarde en die Son beweeg en die meeste van die son se lig uitsluit, maar nie al nie. Dit skep 'n dun ring, of annulus, van lig, wat daartoe lei dat die gebeurtenis 'n ringvormige verduistering genoem word. Anders as 'n totale sonsverduistering, wat waarnemers in staat stel om die Corona te sien, is 'n ringvormige sonsverduistering skaarser en bied 'n unieke visuele ervaring.

Die pad van die 14 Oktober-verduistering sal oor 'n wye gebied strek, wat verskillende kykgeleenthede bied, afhangende van jou ligging. Diegene wat binne die pad van annulariteit is, sal die volle "ring van vuur"-effek sien, terwyl nabygeleë streke 'n gedeeltelike verduistering sal ervaar. Dit is noodsaaklik om vooruit te beplan en 'n geskikte kykplek weg van stadsliggies en hoë geboue te vind om 'n duidelike uitsig oor die lug tydens die verduistering te hê.

Dit is belangrik om daarop te let dat om direk na die Son te kyk, selfs tydens 'n verduistering, ernstige oogskade of blindheid kan veroorsaak. Om die ringvormige sonsverduistering veilig te bekyk, moet beskermende toerusting soos 'n goedgekeurde verduisteringbril of 'n speldegatprojektor gebruik word. Dit word ook aangeraai om publieke besigtigingsgeleenthede by te woon wat deur astronomieklubs en -organisasies gereël word, om 'n veilige en aangename ervaring vir almal te verseker.

Bronne:

– Dr. Nicola Fox, mede-administrateur vir NASA se Direktoraat vir Wetenskapsending

- Dis daar