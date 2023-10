Skaars ringvormige sonsverduistering is gedeeltelik sigbaar in British Columbia

Hierdie week sal Noord-Amerika 'n seldsame ringvormige sonsverduistering sien, met British Columbia (BC) wat 'n gedeeltelike verduistering vanaf sy suidwestelike hoek kan waarneem. Die verduistering sal vroeg Saterdagoggend, net ná sonsopkoms, plaasvind. Om die beste van die kykervaring te maak, stel Vancouver se HR MacMillan Space Centre-sterrekundige Marley Leacock voor om 'n plek te vind met 'n duidelike uitsig oor die oos-suidoos, veral die horison.

'n Ringvormige verduistering is 'n tipe sonsverduistering waar die maan direk voor die son geplaas is, maar dit nie heeltemal bedek nie. Die resultaat is 'n vuurring om die maan. Leacock verduidelik dat sonsverduisterings reeds skaars is om vanaf 'n spesifieke plek waar te neem, ongeag die tipe. Beskermende bril, soos verduisteringbrille, filters of sonkykers, is nodig om die verduistering veilig te sien. Gereelde sonbrille is nie voldoende nie en kan oogskade veroorsaak.

As die weer in BC nie saamwerk nie, is daar ander hulpbronne beskikbaar om die verduistering te ervaar. NASA sal lewendige feeds van die ringvormige sonsverduistering van verskeie plekke regoor die VSA verskaf. Die Exploratorium in San Francisco sal ook drie verskillende regstreekse strome bied, insluitend een met sonifikasie, wat astronomiese data in klank omskakel.

As hy vorentoe kyk, noem Leacock 'n paar komende hemelse gebeurtenisse. Die Orionid-meteorietreën, wat op 21 en 22 Oktober 'n hoogtepunt bereik, sal sigbaar wees met die maan in sy eerste kwartier, en sit soos die meteorietreën opstyg. Boonop kan inwoners van BC uitsien na 'n gedeeltelike maansverduistering op 19 November.

Bronne: Postmedia Nuus, NASA