Jaarlikse Tweeling-meteoorreën om die naghemel vanaand te verlig

Die hoogs verwagte Geminid-meteoorreën gaan vanaand die naghemel verblind en bied 'n blik van tot 120 verskietende sterre per uur saam met 'n paar manjifieke vuurballe. Sterrekundekenner, Gary Boyle, voorspel dat vanjaar se vertoning een van die bestes van 2021 sal wees.

Anders as ander meteorietreën wat die gevolg is van verbygaande komete, kom die Geminide uit die oorblyfsels van 'n gestorwe asteroïde bekend as 3200 Phaethon. Hierdie unieke oorsprong gee aanleiding tot gruisgrootte fragmente wat op 'n indrukwekkende 80 kilometer bo die aarde se oppervlak uitbrand, wat 'n asemrowende ligvertoning vir alle omstanders skep.

Die piek kyktyd vir die Geminide sal na verwagting tussen middernag en 1:XNUMX wees, wat 'n uitstekende geleentheid bied vir lugkykers om hierdie hemelse skouspel te aanskou. Gelukkig verseker die afwesigheid van 'n helder maan vanjaar onbelemmerde sig. Vir optimale besigtiging, stel Boyle voor om uit stadsgebiede te waag om die inmenging van geboue en bome te ontsnap wat die uitsig kan belemmer.

Om hierdie buitengewone vertoning te vang, gaan na buite omstreeks 7:XNUMX wanneer die sterrebeeld Tweeling laag in die noordoostelike lug is. Soos die nag vorder, sal die meteooraktiwiteit verskerp namate Tweeling hoër klim.

As weersomstandighede dit toelaat, is môreaand ook belowend wat meteoorwaarnemings betref. Helder lug bied uitstekende sigbaarheid en die potensiaal vir 'n opwindende encore van verskietende sterre.

As weersomstandighede dit toelaat, is môreaand ook belowend wat meteoorwaarnemings betref. Helder lug bied uitstekende sigbaarheid en die potensiaal vir 'n opwindende encore van verskietende sterre.