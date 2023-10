'n Antieke denne onthul die aarde se grootste sonstorm

Wetenskaplikes het bewyse van die grootste sonstorm in die aarde se geskiedenis ontdek, danksy ’n antieke denneboom in die Franse Alpe. Hierdie nuut geïdentifiseerde sonstorm het ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede voorgekom en is na raming twee keer so groot as twee voorheen bekende sonstorms. Die navorsing, gepubliseer in die joernaal van Royal Society's Philosophical Transactions, beklemtoon die sterkte van die son se storms.

Om hierdie geskiedkundige gebeurtenis te ondersoek, het 'n groep internasionale navorsers radiokoolstofvlakke in antieke bome in die suidelike Franse Alpe ontleed. Hulle het 'n beduidende styging in radiokoolstofvlakke in die ringe van 'n denneboom gevind, wat 'n groot verandering in die omgewing aandui. Om die assosiasie met 'n sonstorm te bevestig, het die navorsers die monster vergelyk met een van Groenland se yskerne.

Volgens Edouard Bard, die hoofskrywer van die studie, kan uiterste songebeurtenisse soos sonfakkels en koronale massa-uitstoot korttermyn-uitbarstings van energieke deeltjies genereer, wat massiewe spykers in radiokoolstof agterlaat. Deur die monsters van die Alpe en Groenland te vergelyk, het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat hulle bewyse van 'n groot sonstorm ontdek het.

Om die Aarde se verlede te verstaan ​​is noodsaaklik om potensiële risiko's te voorspel en te versag. As 'n sonstorm van hierdie omvang vandag sou voorkom, sou dit katastrofiese uitwerking op die moderne samelewing hê, wat lei tot die ontwrigting van telekommunikasie, satelliete en elektrisiteitsnetwerke. Die grootste sonstorm op rekord, bekend as die Carrington Event in 1859, het aansienlike ontwrigtings aan infrastruktuur veroorsaak, insluitend telegraafmasjiene.

Terwyl wetenskaplikes nie die oorsake van hierdie uiterste sonstorms of hul frekwensie ten volle verstaan ​​nie, is dit noodsaaklik om hul omvang te bestudeer. Die ontdekking van hierdie antieke sonstorm brei ons kennis uit en laat nuwe vrae oor die Son se gedrag ontstaan. Elke nuwe ontdekking in hierdie veld beantwoord nie net bestaande vrae nie, maar onthul ook nuwe raaisels wat navorsers gretig is om te verken.

Definisies:

– Radiokoolstof: 'n Radioaktiewe isotoop van koolstof wat gebruik word om antieke voorwerpe te dateer.

Bronne:

– Die bronartikel