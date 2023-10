'n Antieke sonstorm het die aarde met kosmiese straling gebombardeer, boomringe openbaar

Nuut ontdekte boomringe dui daarop dat die Aarde meer as 14,000 14,300 jaar gelede met 'n massiewe dosis kosmiese straling getref is, wat moontlik deur 'n ongekende sonstorm veroorsaak is. Die studie, gepubliseer in die joernaal Philosophical Transactions of the Royal Society A, het boomringe van ondergefossileerde boomstompe in die Franse Alpe ontleed. Hierdie bome het hoë vlakke van radiokoolstof in 'n enkele jaar se ring gehad wat terugdateer na ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede, wat 'n styging in kosmiese strale gedurende daardie tyd voorstel.

Radiokoolstof is 'n isotoop van koolstof wat geproduseer word wanneer kosmiese strale met stikstofatome in die atmosfeer in wisselwerking tree. Die styging in bestraling val saam met die ontdekking van hoë vlakke van berillium uit yskerne wat in Groenland gevind is. Navorsers glo dat hierdie stralingspiek veroorsaak is deur 'n massiewe sonstorm wat veroorsaak is deur 'n koronale massa-uitstoot (CME) - 'n wolk van gemagnetiseerde plasma en straling - wat deur 'n sonvlam in die ruimte gelanseer is.

As hierdie teorie akkuraat is, sal dit hierdie storm, waarna die navorsers verwys as 'n Miyake-gebeurtenis, die grootste maak wat nog ooit vanaf die son gedokumenteer is. ’n Soortgelyke sonstorm sal vandag katastrofiese uitwerking op die moderne tegnologiese samelewing hê. Die navorsers skat dat sulke superstorms erge skade aan transformators in elektrisiteitsnetwerke kan veroorsaak, wat kan lei tot wydverspreide stroomonderbrekings wat maande lank duur. Dit kan ook satelliete wat noodsaaklik is vir navigasie en kommunikasie permanent beskadig.

Miyake-gebeure, gekenmerk deur massiewe sonstorms, is al voorheen in die fossielrekord opgespoor. Die nuut ontdekte supervlam blyk egter selfs kragtiger te wees as enige wat voorheen waargeneem is. Die navorsers stel voor dat sulke gebeurtenisse rofweg elke 1,000 XNUMX jaar kan plaasvind.

Die studie beklemtoon die behoefte aan 'n beter begrip van sonkraggedrag en die potensiële gevare daarvan. Soos ons son sy sonmaksimum nader, verwag wetenskaplikes verhoogde sonaktiwiteit, insluitend meer sonvlamme en CME's. Alhoewel daar tans geen aanduiding is van nog 'n superflare wat plaasvind nie, is verdere navorsing van kardinale belang vir ons voorbereiding en reaksie op hierdie gebeure in die toekoms.

Bronne: Philosophical Transactions of the Royal Society A, Live Science