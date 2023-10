Die son se antieke woede: nuut ontdekte 14,300 XNUMX jaar oue sonstorm

'n Span wetenskaplikes van die VK en Frankryk het onlangs 'n onverwagte ontdekking gemaak terwyl hulle halfgefossileerde boomringe in die Alpe ontleed het: bewyse van 'n ongelooflike kragtige sonstorm wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Hierdie storm, bekend as 'n koronale massa-uitwerping (CME), het 'n spervuur ​​van gelaaide deeltjies ontketen wat die aarde se magnetiese veld oorweldig het.

CME's is 'n algemene verskynsel, met die Aarde se magnetiese veld wat tipies beskerming daarteen bied. In seldsame geleenthede kan veral intense CME's egter 'n beduidende bedreiging inhou. Wanneer deeltjies van die Son met die aarde se atmosfeer in wisselwerking tree, skep hulle 'n vorm van koolstof genaamd radiokoolstof of koolstof-14, wat deur bome geabsorbeer word.

Die navorsingspan het aanvanklik 'n ongekende hoeveelheid radiokoolstof ontdek terwyl hulle die boomringe ondersoek het. Op soek na bevestiging, het hulle na yskerne van Groenland gewend en die berilliuminhoud in die kerns gemeet. Die resultate het die teenwoordigheid van 'n antieke sonkrag-superstorm bevestig.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol. 'n Hedendaagse sonstorm van hierdie omvang sal verwoestende uitwerking op ons moderne infrastruktuur hê, wat wydverspreide ontwrigting van telekommunikasie, satellietstelsels en elektrisiteitsnetwerke veroorsaak. Die behoefte om voor te berei en veerkragtigheid in ons kommunikasiestelsels in te bou, word selfs meer deurslaggewend in die lig van hierdie bevinding.

Hierdie 14,300 15,000 jaar oue storm is die grootste van nege uiterste sonstorms, waarna verwys word as Miyake Events, wat geïdentifiseer is dat dit oor die afgelope 993 774 jaar plaasgevind het. Die mees onlangse bevestigde Miyake-gebeure het in XNUMX nC en XNUMX nC plaasgevind.

Namate ons vertroue op tegnologie aanhou groei, word begrip en voorbereiding vir die potensiële impak van sonstorms op ons moderne wêreld 'n noodsaaklikheid. Wetenskaplikes en beleidmakers moet saamwerk om strategieë te ontwikkel om die risiko's te versag en veerkragtige stelsels te bou wat die woede van die Son se antieke vloeke kan weerstaan.

