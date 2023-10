Nuwe studie daag uit om die rol van natuurlike rotsverwering in koolstofsiklus te verstaan

'n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Oxford gedoen is, het die heersende oortuiging dat natuurlike rotsverwering as 'n koolstofdioksied (CO2) sink optree, uitgedaag. Die navorsing dui daarop dat rotsverwering eintlik as 'n beduidende CO2-bron kan dien, vergelykbaar met vulkaniese vrystellings.

In die geologiese koolstofsiklus bevat gesteentes 'n aansienlike hoeveelheid koolstof in die vorm van antieke plant- en dierereste. Hierdie gesteentes kan CO2 absorbeer deur chemiese verwering, wat die voortdurende emissies van vulkane teenwerk en 'n belangrike rol speel in die regulering van die aarde se temperatuur.

Die studie het 'n bykomende proses gekwantifiseer waardeur rotse CO2 in die atmosfeer vrystel. Hierdie proses vind plaas wanneer gesteentes wat eens op antieke seevloere gevorm is en met organiese koolstof begrawe is, weer opduik, wat die koolstof aan suurstof en water blootstel, wat lei tot die vrystelling van CO2. Dit daag die vorige begrip uit dat verweringsgesteentes slegs 'n CO2-sink is.

Die meting van die vrystelling van CO2 uit organiese koolstof in rotse was uitdagend. Die navorsers in hierdie studie het egter 'n spoorelement, renium, gebruik wat in water vrygestel word wanneer organiese koolstof in rotse met suurstof reageer. Deur reniumvlakke in rivierwater te meet, kon hulle die CO2-vrystelling kwantifiseer.

Die studie het bevind dat gebiede met gekonsentreerde CO2-vrystelling hoofsaaklik geleë is in bergreekse met hoë opheffingskoerse, waar sedimentêre gesteentes blootgestel is. Die wêreldwye CO2-vrystelling van rotsverwering is op 68 megaton koolstof per jaar geraam, vergelykbaar met die CO2-vrystellings van vulkane.

Terwyl die CO2-vrystellings van rotsverwering relatief gering is in vergelyking met mensgegenereerde vrystellings, is die begrip van hierdie natuurlike prosesse noodsaaklik om die koolstofbegroting akkuraat te voorspel en te bestuur. Toekomstige navorsing sal fokus op hoe mens-geïnduseerde klimaatsverandering en veranderinge in erosie die natuurlike vrystelling van CO2 van rotsverwering kan vererger.

