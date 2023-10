'n Onlangse studie gelei deur Suzanna van de Lagemaat, 'n geoloog van die Universiteit van Utrecht, het die bestaan ​​van 'n 120 miljoen jaar oue tektoniese plaat, genaamd die Pontus-plaat, aan die lig gebring. Hierdie tektoniese plaat, wat na raming 'n kwart van die grootte van die hedendaagse Stille Oseaan is, is glo oor miljoene jare grootliks deur die Aarde se mantel verteer.

Die ontdekking van die Pontus-plaat is gemaak deur geologiese data te ontleed wat gevind is in bergreekse en oseaniese fragmente wat oor die Asië-Stille Oseaan-streek versprei is. Hierdie bevindinge het die teenwoordigheid van 'n voorheen onbekende plaat voorgestel, wat aanvanklike aannames van die bestudering van oorblyfsels van 'n bekende plaat weerspreek het.

Gedurende die tyd van die dinosourusse het 'n uitgestrekte oseaan Eurasië en Australië geskei, wat aan Antarktika verbind was as deel van die superkontinent Pangea. Soos Pangea gefragmenteer het, is die Pontus-plaat geleidelik opgesluk deur plate te verskuif wat Borneo en die Filippyne na hul huidige posisies gedra het.

Die fokus van die studie was op die Junction-streek, 'n komplekse area van plaattektoniek wat strek van Japan tot Nieu-Seeland, wat deur Borneo, die Filippyne en Nieu-Guinee gaan. Deur gepubliseerde data saam te stel en veldstudies in Borneo uit te voer, het Lagemaat die bewegings van tektoniese plate vanaf die Jurassiese tydperk tot vandag gerekonstrueer.

Anders as vorige studies wat staatgemaak het op paleogeomagnetiese data, wat yl in die streek is, het die navorsers 'n ander benadering gevolg. Hulle het die hele westelike Stille Oseaan-streek beskou, insluitend die vorige Panthalassa-superoseaan wat Pangaea omring het. Deur terug te werk vanaf die hedendaagse konfigurasie van tektoniese plate, was die navorsers in staat om plaatbewegings te rekonstrueer gebaseer op die eenvoudigste plaattektoniese scenario wat in lyn was met geologiese waarnemings.

Die ontdekking van die Pontus-plaat bevestig voorspellings wat 11 jaar gelede gemaak is op grond van seismiese data-afwykings. Fragmente van die plaat is gevind in Palawan, 'n eiland in die Filippyne, en die Suid-Chinese See, wat eens verbind was met die Borneo-formasie wat deur Lagemaat bestudeer is.

Die studie, gepubliseer in Gondwana Research, verskaf waardevolle insigte in vorige plaattektoniese bewegings en dra by tot ons begrip van die Aarde se dinamiese geologie.

Let wel: Hierdie artikel is 'n fiktiewe reaksie en verteenwoordig nie die inligting van die gegewe bronartikel akkuraat nie.