Nuwe insigte in die oorsprong van die maan en die misterie van Theia

Wetenskaplikes by die California Institute of Technology het nuwe bewyse ontbloot wat daarop dui dat die planeet wat biljoene jare gelede met die Aarde gebots het en die Maan gevorm het, dalk nog binne ons planeet bestaan. Die teorie het ontstaan ​​uit die ontdekking van digte materiaal wat naby die aarde se kern geleë is, wat onder groot dele van Afrika en die Stille Oseaan opgespoor is, maar vir dekades lank ongeïdentifiseer gebly het.

Hierdie materiaal, bekend as groot lae-snelheid provinsies (LLVPs), bevat hoë vlakke van yster en vertoon verskillende seismiese golfreaksies in vergelyking met omliggende vaste stowwe. Die LLVP's word geskat op ten minste 4.5 miljard jaar oud, wat aansienlike leidrade verskaf tot die vroeë stadiums van die Aarde se evolusie.

Professor Paul Asimow, 'n kenner in geologie en geochemie by die California Institute of Technology, verduidelik dat hierdie bevinding die idee ondersteun dat die LLVP's oorblyfsels van Theia is. Hierdie hipotetiese planeet, wat eens om die Son wentel het, word vermoedelik met die aarde gebots as gevolg van die gravitasiekragte van ander hemelliggame.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as die vorming van die Maan. Daar word voorgestel dat die bestudering van hierdie LLVP's lig kan werp op verskeie aspekte van die Aarde se vroeë evolusie, insluitend die begin van subduksie, die vorming van kontinente en die oorsprong van die oudste aardse minerale.

Ten spyte van hierdie beduidende bevindings, verstaan ​​wetenskaplikes steeds nie ten volle hoekom oorblyfsels van Theia in klompe om die Aarde se mantel gekonsentreer is nie. Hierdie raaisel bied 'n weg vir toekomstige studies om die kompleksiteite van hierdie planetêre botsing en die nasleep daarvan te ontrafel.

Interessant genoeg is geen bewyse van Theia in nabygeleë asteroïdes of meteoriete ontdek nie, wat daartoe gelei het dat wetenskaplikes spekuleer dat die puin van die botsing óf om die aarde se kern kan woon óf onder die oppervlak van die Maan, ongeveer 238,855 XNUMX myl weg, versteek kan lê.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is Theia?

A: Theia is 'n hipotetiese planeet wat vermoedelik met die Aarde gebots het, wat gelei het tot die vorming van die Maan.

V: Hoe oud is die LLVP's?

A: Die LLVP's word na raming minstens 4.5 miljard jaar oud.

V: Onder watter gebiede is die digte materiaal opgespoor?

A: Die digte materiaal is onder groot dele van Afrika en die Stille Oseaan opgespoor.

V: Wat kan die bestudering van die LLVP's oor die aarde se vroeë evolusie onthul?

A: Die bestudering van die LLVP's kan insigte verskaf oor die aanvang van subduksie, die vorming van kontinente en die oorsprong van die oudste oorlewende aardse minerale.