Ontdekking van antieke breinselvoorlopers in eenvoudige diere

Navorsers van Spanje en Duitsland het 'n fassinerende ontdekking gemaak in eenvoudige diere genaamd placozoans, wat daarop dui dat die boustene van ons breinselle dalk miljarde jare gelede ontstaan ​​het. Placozoans, klein wesens wat soos 'n sandkorrel lyk, is primitiewe organismes wat uit verskillende soorte selle bestaan ​​en geen organe het nie. Hulle het sowat 800 miljoen jaar gelede in die warm vlaktes van die see geleef, waar hulle op mikrobes en alge gevoed het.

Die navorsers, onder leiding van selbioloog Sebastián Najle van die Sentrum vir Genomiese Regulering, het gespesialiseerde selle in placozoans gevind wat merkwaardige ooreenkomste toon met neurone wat in meer komplekse organismes voorkom. Hierdie selle, bekend as peptidergiese selle, stel peptiedseine vry om die gedrag van placozoans te koördineer, net soos neurone in ander diere doen. Alhoewel die placozoselle nie ten volle ontwikkelde neurone is nie, dien hulle as 'n belangrike evolusionêre stapsteen.

Deur genetiese analise en mikroskopiese sifting het die span 14 verskillende tipes peptiedselle in placozoans geïdentifiseer. Die selle deel sommige van dieselfde gene as ons eie neurone, maar het nie sekere gespesialiseerde komponente wat nodig is vir die ontvang en opwekking van elektriese seine nie. In plaas daarvan gebruik hulle reseptorproteïene genaamd GPCR's om chemiese boodskappe te ontvang, wat algemeen voorkom in verskeie dierseltipes.

Interessant genoeg is hierdie peptied-vrystellende selle hoogs bewaar in placozoans, maar afwesig in ander vroeë diere soos sponse en kamjellies. Dit dui daarop dat die evolusie van peptied-afskeiende selle die ontwikkeling van ander neuronagtige selle voorafgaan. Die navorsers stel ook intrige vrae oor die evolusionêre oorsprong van neurone. Het neurone een keer ontwikkel en toe gedivergeer, of het hulle verskeie kere parallel geëvolueer?

Om te verstaan ​​hoe selle met verloop van tyd ontwikkel en verander, is van kardinale belang om die verhaal van die lewe se evolusie te ontrafel. Placozoans, saam met ander nie-tradisionele modeldiere soos ctenofore en sponse, hou fassinerende geheime in wat wetenskaplikes nou eers begin ontbloot.

