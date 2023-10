Mikrobes wat op minerale oorleef, kan leidrade tot die aarde se geskiedenis bevat

Wetenskaplikes het 'n fassinerende ontdekking gemaak oor antieke mikroörganismes genaamd metanogene wat lig kan werp op die geskiedenis van die aarde. Metanogene is unieke organismes wat nie sonlig vir energie gebruik nie en sensitief is vir suurstof. Hulle verkry hul energie deur gesteentes en minerale in hul omgewing af te breek en in die proses metaan te produseer.

Die vermindering van metaan en toename in suurstof in die aarde se atmosfeer sowat 2.4 miljard jaar gelede het wetenskaplikes jare lank verwar. Mede-outeur van die studie, Eric Boyd, verduidelik dat dit saamgeval het met 'n afname in metanogeenbevolkings. Een teorie dui daarop dat die metanogene verhoogde mededinging vir hulpbronne van ander organismes in die gesig gestaar het, wat hul getalle laat afneem het. Nog 'n teorie stel voor dat veranderinge in vulkaniese patrone gelei het tot 'n afname in beskikbare nikkel, wat noodsaaklik is vir metanogene om te oorleef.

Die onlangse navorsing het egter bevind dat nikkel-afhanklike metanogene kan oorleef met baie laer hoeveelhede nikkel as wat voorheen geglo is. Hierdie mikroörganismes het die vermoë om nikkel in hulself te berg en op te bou, wat hul oorlewing moontlik maak selfs in omgewings waar nikkel skaars is.

Om hierdie proses te verstaan, het Boyd se span metanogene in verskillende hoeveelhede nikkel gekweek en hul reaksie waargeneem. Deur die hoeveelheid metaan wat geproduseer word te meet, het hulle die metanogene se groei- en oorlewingsyfers beraam. Met behulp van spektroskopiese tegnieke kon hulle die hoeveelheid nikkel wat in die selle gestoor is, bepaal.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as die wetenskaplike gebied. Boyd glo dat 'n dieper begrip van hierdie biomynproses kan lei tot die ontwikkeling van mynboutegnologieë met minder omgewingsimpak. Hy lig drie sleutelaspekte van die navorsing uit: die ontdekking dat selle nikkel uit minerale kan verkry, die vermoë van metanogene om met lae nikkelkonsentrasies te floreer, en hul vermoë om dit op te bou vir toekomstige gebruik.

Hierdie navorsing verskaf nie net insig in hoe lewe op Aarde ontstaan ​​het nie, maar bied ook leidrade oor die skep van 'n bewoonbare omgewing vir ander lewensvorme. Deur die raaisels van metanogeenoorlewing te ontrafel, is wetenskaplikes een stap nader aan die begrip van die antieke geskiedenis van ons planeet.

