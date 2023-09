Die sikliese klimaat van antieke Mars geopenbaar deur Mars-sedimente

Navorsers het interessante patrone in Mars-sedimente ontdek wat daarop dui dat die planeet eens 'n sikliese klimaat gehad het soortgelyk aan die Aarde s'n. Anders as op Aarde, waar plaattektoniek voortdurend landskappe hervorm, het Mars gefossileerde riviere en mere bewaar wat miljarde jare terug dateer. Sedert 2012 het NASA se Curiosity-rover hierdie oorblyfsels verken en spore van eenvoudige organiese molekules ontbloot. Die ontstaan ​​van primitiewe lewensvorme is afhanklik van spesifieke omgewingstoestande wat die organisasie van wateroplosbare molekules in meer komplekse organiese verbindings moontlik maak.

Die hoofskrywer van die studie, planetêre wetenskaplike William Rapin, het die belangrikheid beklemtoon om Mars se vorige omgewings te verstaan ​​om sy potensiële bewoonbaarheid en die bestaan ​​van lewe te bepaal. Die span het data van Curiosity se Mastcam- en ChemCam-instrumente gebruik om Gale-krater te bestudeer, 'n droë meer wat ongeveer 3.8-3.6 miljard jaar gelede 'n oorgang in verweringsprosesse en omgewings ervaar het.

Die navorsers het heuningkoekvormige sulfaatafsettings in die sedimente waargeneem, waarvan sommige krake gevorm het tydens die droogproses, terwyl ander seskantige vorms gehad het wat lyk soos patrone wat in die aarde se landskappe gesien word wat seisoenale droog en benatting ondergaan. Hierdie neerslae verteenwoordig die eerste fossielbewyse van 'n sikliese Marsklimaat wat beide droë en nat seisoene ervaar het. Vorige laboratoriumeksperimente op Aarde het getoon dat hierdie tipe omgewing bevorderlik is vir die interaksie van molekules wat nodig is vir die vorming van lewe se boustene.

Die bevindinge dui daarop dat die Noach-Hesperiese oorgangstydperk op Mars, ongeveer 3.6-3.8 miljard jaar gelede, moontlik meer bewoonbaar was as die vroeëre Noachiese eon, wat voortdurend nat omgewings gehad het. Meer studies is egter nodig om hierdie gevolgtrekkings te bevestig en die chemie van antieke Marsvloeistowwe te verstaan ​​om die vorming en bewaring van organiese verbindings te bepaal.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte in Mars se geskiedenis en sy potensiële geskiktheid vir lewe. Om die sikliese aard van Mars se klimaat te verstaan, verbeter ons kennis van die planeet se vorige omgewings en sy vermoë om lewe te ondersteun en te ontwikkel.

Bron: Balakrishnan, VS (2023), Antieke Mars het moontlik 'n sikliese klimaat gehad, Eos, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230372.