Wetenskaplikes ontdek byna 'n halfmiljoen jaar oue houtstrukture in Afrika

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, onthul die ontdekking van byna ’n halfmiljoen jaar oue houtstrukture in Afrika. Hierdie bevinding stoot die historiese rekord van strukturele houtwerk aansienlik terug, aangesien die oudste voorbeelde voorheen 9,000 XNUMX jaar oue platforms op die rand van 'n Britse meer was.

Die stompe is naby die Kalambo-waterval in Zambië deur 'n internasionale span wetenskaplikes opgegrawe. Daar is gevind dat hierdie stompe ingekerf en taps is, wat dui op opsetlike menslike vakmanskap. Dit is 'n beduidende bevinding, aangesien antieke houtprodukte uiters skaars is as gevolg van die organiese materiaal wat mettertyd afbreek.

Die navorsers glo dat vroeë mense in Afrika hout gebruik het vir meer ambisieuse skeppings, soos platforms of wandelpaaie, benewens gereedskap soos spiese en grawe. Die presiese doel van hierdie houtstrukture bly egter onbekend.

Die ouderdom van die hout artefakte is bepaal met behulp van nuwe dateringstegnieke wat die vasgevang energie in kwartskorrels meet. Die navorsers het bevind dat die voorwerpe terugdateer na drie verskillende ouderdomme: 487,000 390,000 jaar gelede, 324,000 XNUMX jaar gelede en XNUMX XNUMX jaar gelede. Hierdie bevindinge dui daarop dat mense oor duisende generasies by die rivier gewoon het of periodiek daarheen teruggekeer het.

Die ontdekking van hierdie antieke houtstrukture verskaf waardevolle insigte in die vaardighede en vermoëns van ons vroeë voorouers. Die doelbewuste vakmanskap wat gedemonstreer word in die vorming van die stompe met byle en skraapgereedskap beklemtoon die gesofistikeerdheid van hul houtwerkvermoëns.

Deur hierdie artefakte deur hoë-resolusiefoto's te bewaar, kon wetenskaplikes die vakmanskapmetodes wat deur ons vroeë voorvaders gebruik is, bestudeer en interpreteer. Hierdie ontdekking brei nie net ons kennis van menslike geskiedenis uit nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om antieke artefakte vir toekomstige navorsing te dokumenteer en te bewaar.

Bronne:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Universiteit van Lees

- Universiteit van Liverpool