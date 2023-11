Antieke hiëna-druppels bied insig in die genetiese geskiedenis van wollerige renosters in die ystydperk

’n Onlangse studie wat in die joernaal Biology Letters gepubliseer is, het waardevolle genetiese inligting oor wollerige renosters van die Ystydperk ontbloot deur DNA te ontleed wat uit gefossileerde hiëna-mis wat in Duitse grotte gevind is, onttrek is. Die navorsingspan, bestaande uit paleontoloë, evolusioniste en geowetenskaplikes van verskeie Duitse instellings, het spesifiek gefokus op die Europese wollerige renoster, wat relatief onbekend gebly het in vergelyking met sy Eurasiese eweknie.

Die span het koprolietmonsters, of gefossileerde ontlasting, ontdek wat deur antieke hiënas agtergelaat is in twee grotte in die Lone-vallei van Duitsland. Hierdie monsters is gevind in lae grond wat dateer uit die Middel-Paleolitiese tydperk. Ten spyte van die verswakte toestand van die DNS, het die navorsers die DNS van beide die hiënas en wollerige renosters suksesvol uit die koprolietmonsters geïsoleer. Hierdie baanbrekende analise het hulle in staat gestel om die mitochondriale genoom van 'n wollerige renoster vir die eerste keer te rekonstrueer.

Deur die samestelling van die mitochondriale genoom te bestudeer, het die navorsingspan vasgestel dat die Europese wollerige renoster en die Siberiese wollerige renoster ongeveer 45,000 XNUMX jaar gelede van 'n gemeenskaplike voorouer afgewyk het. Hierdie bevinding werp lig op die genetiese geskiedenis en filogeografiese differensiasie van hierdie twee wollerige renosterspesies.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van die bestudering van gefossileerde mis as 'n metode om die voorgeslagte van antieke wesens te ontbloot. Hierdie oorgesiene wetenskap het die potensiaal om waardevolle insigte te verskaf in die evolusionêre geskiedenis van spesies wat andersins onbekend kan bly.

Oor die algemeen brei hierdie navorsing ons begrip van wollerige renosters uit die Ystydperk en hul genetiese verwantskappe uit. Dit bied ’n vars perspektief op die Europese wollerige renoster en beklemtoon die belangrikheid daarvan om onkonvensionele bronne, soos antieke hiënasmis, te benut om die geheime van die verlede te ontsluit.

vrae

V: Wat is 'n koproliet?

A: 'n Koproliet is 'n gefossileerde stuk ontlasting.

V: Waarom is antieke hiëna-mis vir die studie gebruik?

A: Antieke hiënas was bekend daarvoor dat hulle 'n verskeidenheid groot diere, insluitend wollerige renosters, aanval en verteer. Hul mis het 'n potensiële bron van bewaarde DNA van die renosters verskaf.

V: Wat is die betekenis daarvan om die mitochondriale genoom te bestudeer?

A: Die mitochondriale genoom word moederlik geërf en kan insigte verskaf in die evolusionêre verwantskappe en filogeografie van spesies.

V: Hoe lank gelede het die Europese wollerige renoster verdwyn?

A: Die presiese tydsberekening van die Europese wollerige renoster se uitsterwing is nog onbekend. Verdere navorsing is nodig om te bepaal wanneer dit uit die natuurlike landskap verdwyn het.