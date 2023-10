Apollonius van Perga: Die briljante wiskundige en meetkundige

Apollonius van Perga, 'n briljante antieke Griekse wiskundige, meetkundige en sterrekundige, is veral bekend vir sy werk oor keëlsnitte. Gebore in Perga, 'n antieke Griekse stad in wat nou Murtina, Turkye is, het Apollonius van 240 vC tot ongeveer 190 vC geleef.

Alhoewel baie min oor sy persoonlike lewe bekend is, het sy bydraes tot wiskunde 'n blywende impak gelaat. Een van sy bekendste wiskundige probleme, wat navorsers eeue lank verwar het, is uiteindelik opgelos deur die Franse wiskundige Joseph Gergonne met behulp van Circle Inversion.

Apollonius se hoofwerk het gedraai rondom Conics, die studie van vorms wat voortspruit uit die sny van 'n keël met 'n vliegtuig. Dit sluit sirkels, ellipse, parabole en hiperbole in. Sy definisies vir hierdie vorms word vandag steeds gebruik, veral op die gebied van ruimteverkenning.

Benewens sy werk oor keëlsnitte, het Apollonius ook in ander studierigtings gedelf, insluitend sterrekunde. Terwyl die meeste van sy astronomiese werk nie oorleef het nie, is sommige van sy hipoteses, soos eksentrieke wentelbane om planetêre beweging te verduidelik, deur moderne navorsing bevestig.

Apollonius het waarskynlik by die Groot Biblioteek van Alexandrië in Egipte gewerk, waar hy die geleentheid gehad het om met ander briljante geeste van sy tyd te kommunikeer. Geleerdes van die Middellandse See het met mekaar gekommunikeer deur middel van 'n posstelsel, idees uitgeruil, mekaar se werke gelees en 'n ryk tradisie van wiskundige kennis geskep wat bekend staan ​​as "Die Goue Era van Wiskunde."

Apollonius was 'n produktiewe skrywer, maar ongelukkig het net een van sy werke, Conics, oorleef. Nietemin kan verwysings en beskrywings van sy ander werke gevind word in briewe en geskrifte van sy tydgenote.

In die algemeen het Apollonius van Perga se briljantheid en bydraes tot wiskunde hom 'n plek onder die geskiedenis se grootste wiskundiges besorg. Sy werk oor keëlsnitte en sy invloed op daaropvolgende geleerdes vorm steeds ons begrip van meetkunde en ruimteverkenning.

Bronne:

– Die antieke Griekse kommentator Eutocius van Ascalon se beskrywing van Apollonius se werke

– Briewe en verwysings van ander Griekse wiskundiges en sterrekundiges.