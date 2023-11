Nuwe studie ondersoek genetiese skakels tussen antieke mense en geestesgesondheid

’n Onlangse studie wat deur navorsers in Spanje gedoen is, dui daarop dat moderne mense moontlik ’n genetiese aanleg vir geestesgesondheidskwessies van hul verre voorouers geërf het. Die studie beklemtoon die potensiële rol van genetiese aanpassings van argaïese menslike spesies, veral die Denisovans, om by te dra tot die kwesbaarheid van hedendaagse mense vir toestande soos depressie.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal PLOS Genetics, bou voort op vorige studies wat gefokus het op 'n spesifieke genetiese variant genaamd SLC30A9. Hierdie variant, wat gevind het dat dit ontwikkel het deur positiewe seleksie in Oos-Asiatiese bevolkings, speel 'n deurslaggewende rol in die regulering van die vervoer van sink oor selmembrane in die menslike liggaam. Sink is noodsaaklik vir die gesonde groei en funksionering van ons neurologiese en immuunstelsels, asook vir die handhawing van die prikkelbaarheid van die senuweestelsel. Dit is ook bekend dat dit verbande met geestesgesondheid het.

Die studie onthul dat die genetiese aanpassings wat verband hou met die SLC30A9-geen in moderne mense die regulering daarvan verander het. Vorige navorsing het aangedui op 'n moontlike verband tussen hierdie genetiese variant en 'n verhoogde risiko van depressie en ander geestesgesondheidskwessies. Alhoewel vaste aansprake rakende hierdie verbande nog ondersoek word, werp hierdie studie lig op die potensiële genetiese oorsprong van geestesgesondheidskwesbaarhede.

Ten einde hierdie genetiese aanleg vir geestesiektes verder te ondersoek, stel die navorsers voor dat die studie uitgebrei word om diermodelle in te sluit. Rubén Vicente, 'n molekulêre bioloog van Pompeu Fabra Universiteit, beklemtoon die behoefte aan bykomende navorsing om verdere insigte te verkry oor die wisselwerking tussen gene en geestesgesondheid.

Interessant genoeg stem die SLC30A9 genetiese variant nie ooreen met Neanderdalmense nie, maar blyk dit ooreenkomste met die Denisovan-geen te hê. Genomiese analise onthul dat hierdie variant waarskynlik ontstaan ​​het uit kruising met argaïese mense in die verlede, moontlik die Denisovans.

Om hul bevindinge te ondersteun, het die navorsingspan laboratoriumeksperimente uitgevoer wat illustreer hoe hierdie genetiese variasie sellulêre strukture beïnvloed, insluitend mitochondria, sinkregulering en metabolisme. Verder spekuleer hulle dat die Denisovan-variant moontlik beskerming teen koue klimate gebied het, 'n selektiewe voordeel vir mense bied en bygedra het tot die voorkoms van die SLC30A9-geenvariant in die huidige bevolking.

Hierdie navorsing delf in die evolusionêre geskiedenis van ons gene en hul impak op ons gesondheid vandag. Alhoewel meer navorsing nodig is om hierdie verbande te bevestig, verskaf hierdie studie 'n beduidende stuk van die legkaart in die begrip van die genetiese skakels tussen ons antieke voorouers en die geestesgesondheidsuitdagings wat moderne mense in die gesig staar.

vrae:

1. Wat is SLC30A9?

SLC30A9 is 'n spesifieke genetiese variant wat 'n belangrike rol speel in die regulering van die vervoer van sink oor selmembrane in die menslike liggaam. Sink is noodsaaklik vir die groei en funksionering van die neurologiese en immuunstelsels en word geassosieer met geestesgesondheid.

2. Hoe het die Denisovans bygedra tot die kwesbaarheid van moderne mense vir geestesgesondheidskwessies?

Die genomiese analise dui daarop dat die Denisovans, 'n argaïese menslike spesie, in die verlede met moderne mense gekruis het. Hierdie kruising het moontlik genetiese aanpassings ingebring, insluitend die SLC30A9-variant, wat die regulering daarvan verander het en moontlik die kwesbaarheid van moderne mense vir geestesgesondheidskwessies verhoog het.

3. Wat impliseer hierdie studie vir die voorkoming en behandeling van geestesgesondheidskwessies?

Terwyl meer navorsing nodig is, open hierdie studie nuwe weë om die komplekse wisselwerking tussen genetika en geestesgesondheid te verstaan. Die insigte wat uit hierdie navorsing verkry is, kan uiteindelik bydra tot die ontwikkeling van verbeterde metodes vir die voorkoming en behandeling van geestesgesondheidskwessies in die toekoms.