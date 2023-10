Gefossiliseerde voetspore in White Sands Nasionale Park is bevestig dat dit 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar oud is

’n Nuwe studie het bykomende bewyse verskaf om die ouderdomskatting van gefossileerde voetspore wat in die White Sands Nasionale Park gevind is, te ondersteun. Die voetspore, wat aanvanklik in 2021 gedateer is, het 'n wetenskaplike debat oor die akkuraatheid daarvan ontketen. Daaropvolgende navorsing wat verskillende dateringsmetodes gebruik, ondersteun egter konsekwent die gevolgtrekking dat die voetspore tussen 21,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar oud is.

Die oorspronklike datering van die voetspore was gebaseer op radiokoolstofdatering van sade van 'n waterplant wat in die gefossileerde afdrukke gevind is. Daar was egter kommer dat die ouderdomme onakkuraat kan wees as gevolg van die moontlikheid dat die waterplante koolstof van opgeloste koolstofatome in die water, eerder as die atmosfeer, kan verkry. Om die bewyse te versterk en te herevalueer, het die navorsers hulle tot radiokoolstofdatering van koniferstuifmeel gewend. Hierdie metode vermy die kwessie van datering van waterplante en bied 'n direkte vergelyking met die oorspronklike ouderdomskattings. Die stuifmeel ouderdomme was statisties identies aan die ooreenstemmende saad ouderdomme, wat die oorspronklike resultate bevestig.

Die navorsers het ook 'n dateringsmetode genaamd opties gestimuleerde luminesensie gebruik om hul bevindings verder te ondersteun. Hierdie metode dateer die laaste keer toe kwartskorrels aan sonlig blootgestel is en het 'n minimum ouderdom van ~21,500 XNUMX jaar verskaf vir die kwartsmonsters binne die voetspoordraende lae.

Met drie lyne van bewyse wat op dieselfde ouderdomsgroep dui, is die navorsers vol vertroue in hul gevolgtrekking dat die voetspore inderdaad 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar oud is. Hierdie navorsing bevestig nie net die ouderdom van die voetspore nie, maar verskaf ook insig in die omgewingstoestande op daardie tydstip, aangesien die stuifmeelmonsters koue en nat gletsertoestande aandui.

Die studie, uitgevoer deur wetenskaplikes van die USGS, Lawrence Livermore Nasionale Laboratorium, die Nasionale Parkdiens en akademiese instellings, werp lig op die teenwoordigheid van mense in Noord-Amerika tydens die Laaste Glacial Maximum. Die deurlopende navorsing by White Sands het ten doel om die omgewingstoestande te verstaan ​​wat mense in daardie tydperk in die streek laat floreer het.

Bron: “Onafhanklike ouderdomsberamings los die kontroversie van antieke menslike voetspore by White Sands op” – Jeffery S. Pigati et al. Wetenskap, 2023.

Definisies:

– Radiokoolstofdatering: 'n metode wat gebruik word om die ouderdom van koolstofbevattende voorwerpe te bepaal gebaseer op die verval van radiokoolstofisotope.

– Opties gestimuleerde luminesensie: ’n dateringsmetode wat die tyd meet sedert sekere minerale laas aan sonlig blootgestel is.

– Laaste Glacial Maximum: 'n tydperk gedurende die laaste gletserperiode toe ysplate op hul maksimum omvang was.

