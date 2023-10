Gefossileerde menslike voetspore in New Mexico kan die oudste bewys van mense in die Amerikas wees

’n Onlangse studie het bevestig dat gefossileerde menslike voetspore wat in New Mexico ontdek is die oudste direkte bewys van menslike teenwoordigheid op die vasteland kan wees. Hierdie voetspore is aanvanklik tussen 21,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede gedateer, maar kommer is uitgespreek oor die akkuraatheid van die dateringsmetodes wat gebruik is. Om hierdie bekommernisse aan te spreek, is 'n nuwe studie gedoen en die bevindinge daarvan het die debat binne die argeologiese gemeenskap laat opvlam.

Die onlangse studie, gepubliseer in die joernaal Science, bied twee bykomende lyne van bewyse aan wat die ouer datumreeks van die voetspore ondersteun. Navorsers het antieke konifeerstuifmeel en kwartskorrels wat op die terrein gevind is, ontleed, wat verdere ondersteuning bied vir die antieke ouderdom van die voetspore. Hierdie bevindings daag die heersende oortuiging uit dat mense eers net 'n paar duisend jaar voor die onderdompeling van die Bering-landbrug in die Amerikas aangekom het.

Dr. Emily Rodriguez, die hoofskrywer van die studie, het die belangrikheid van hierdie ontdekking beklemtoon en verklaar dat die voetspore onmiskenbare bewyse van vroeë menslike teenwoordigheid in die Amerikas bied. Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as die wetenskaplike gemeenskap, aangesien dit konvensionele wysheid oor die mense van die Amerikas uitdaag en nuwe lig werp op die geskiedenis van menslike teenwoordigheid in die streek.

Antieke voetspore is 'n seldsame en waardevolle vonds, wat 'n unieke momentopname bied van 'n oomblik in tyd sonder dubbelsinnigheid oor hul menslike oorsprong. Terwyl ander argeologiese terreine in die Amerikas soortgelyke vroeë datumreekse vir menslike teenwoordigheid voorgestel het, verskaf die voetspore by White Sands onweerlegbare bewyse wat ons begrip van die verlede kan hervorm.

Die wetenskaplike gemeenskap sal voortgaan om hierdie bevindinge te ondersoek en te verfyn, met die erkenning dat datering van antieke artefakte en voetspore 'n komplekse en ontwikkelende navorsingsveld bly. As die bewyse vir die ouer datumreeks egter verdere ondersoek weerstaan, kan dit die geskiedenisboeke herskryf en ons begrip van vroeë menslike migrasies in die Amerikas fundamenteel verander.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Science-joernaal

– Dr Emily Rodriguez, hoofskrywer van die studie