Nuwe insig in antieke uitsterwingsgebeurtenis beklemtoon die broosheid van mariene ekosisteme

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking onthul wat vars insigte bied in die verwoestende Trias-Jurassic massa-uitwissing. Hierdie studie gepubliseer in die gesogte joernaal Nature Geosciences demonstreer die deurslaggewende rol van oseaniese deoksigenasie (anoksie) in die ineenstorting van mariene ekosisteme tydens hierdie katastrofiese gebeurtenis. Die navorsers het bevind dat gelokaliseerde deoksigenasie 'n beduidende rol gespeel het om wydverspreide ineenstorting en uitwissing van die ekosisteem te veroorsaak. Hierdie bevinding dien as 'n skerp waarskuwing dat moderne mariene omgewings meer broos kan wees as wat voorheen gedink is.

Tydens die Trias-Jurassic massa-uitwissing, wat ongeveer 200 miljoen jaar gelede plaasgevind het, het globale ekosisteme 'n ineenstorting gehad, wat gelei het tot die uitsterwing van talle spesies. Vorige studies het hierdie gebeurtenis toegeskryf aan oseaan-deoksigenasie. Die aanname was dat hoe meer wydverspreid die deoksigenasie is, hoe meer betekenisvol is die uitsterwingsgebeurtenis. Hierdie nuwe navorsing daag egter daardie aanname uit. Die studie onthul dat selfs gelokaliseerde deoksigenasie vernietigende gevolge vir mariene ekosisteme kan hê.

Die navorsingspan, bestaande uit wetenskaplikes van Royal Holloway, Trinity College Dublin en Utrecht Universiteit, het antieke moddersteenafsettings van boorkerne in Noord-Ierland en Duitsland ontleed. Deur chemiese data van hierdie afsettings te bestudeer, kon hulle deoksigenasiegebeure in vlak mariene omgewings met verhoogde uitsterwingstempo's tydens die Trias-Jurassic-periode verbind.

Verbasend genoeg het die studie ook aan die lig gebring dat die wêreldwye omvang van uiterste deoksigenasie tydens hierdie antieke uitsterwingsgebeurtenis redelik beperk was, wat soos hedendaagse toestande lyk. Dit dui daarop dat mariene ekosisteme kwesbaar kan wees vir ineenstorting selfs wanneer globale deoksigenasievlakke nie wydverspreid is nie.

Om die prosesse te verstaan ​​wat lei tot ineenstorting van die ekosisteem in reaksie op deoksigenasie is van kardinale belang, veral in die lig van toenemende aardverwarming en voedingstofafloop vanaf vastelande. Die studie van vorige globale veranderingsgebeure, soos die Trias-Jurassic-oorgang, bied waardevolle insigte in die kantelpunte wat die aarde se ekosisteme kan destabiliseer.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie navorsing die belangrikheid van die beskerming van mariene omgewings en beklemtoon die dringende behoefte aan verdere studies om die huidige stabiliteit van mariene ekosisteme in die konteks van toenemende deoksigenasie te assesseer.

FAQ

Wat is oseaniese deoksigenasie?

Oseaniese deoksigenasie, ook bekend as anoksie, verwys na 'n toestand waar daar 'n ernstige uitputting van suurstofvlakke in mariene omgewings is. Dit kan voorkom as gevolg van verskeie faktore soos voedingstofbesoedeling, aardverwarming en natuurlike klimaatskommelings. Deoksigenasie kan nadelige uitwerking op mariene organismes en ekosisteme hê, wat lei tot verminderde biodiversiteit en moontlik wydverspreide uitsterwings veroorsaak.

Wat is die Trias-Jurassiese massa-uitwissing?

Die Trias-Jurassiese massa-uitsterwing is een van die belangrikste uitwissingsgebeure in die Aarde se geskiedenis. Dit het ongeveer 200 miljoen jaar gelede plaasgevind en het gelei tot aansienlike ontwrigtings van globale ekosisteme en die uitsterwing van baie spesies. Die oorsake van hierdie uitsterwingsgebeurtenis word nog bestudeer, maar navorsing dui daarop dat see-deoksigenasie 'n beduidende rol gespeel het.

Hoe beïnvloed hierdie navorsing ons begrip van huidige mariene ekosisteme?

Die bevindinge van hierdie studie werp nuwe lig op die kwesbaarheid van moderne mariene ekosisteme vir deoksigenasie. Selfs gelokaliseerde deoksigenasiegebeure kan verreikende gevolge hê, wat lei tot ineenstortings en uitwissing van ekosisteme. Hierdie navorsing beklemtoon die behoefte aan verdere ondersoeke na die stabiliteit van hedendaagse mariene omgewings, veral in die lig van toenemende deoksigenasie wat deur klimaatsverandering en menslike aktiwiteite veroorsaak word.

Bronne:

– [Natuur Geowetenskappe](https://www.nature.com/ngeo/)