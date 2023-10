Antieke diamante verlig die vorming en evolusie van die aarde se vastelande

Navorsers het waardevolle insigte in die vorming en beweging van die aarde se vastelande ontbloot deur die ontleding van antieke superdiep diamante. Hierdie diamante, wat tussen 650 en 450 miljoen jaar gelede op die basis van die superkontinent Gondwana gevorm is, is deur 'n internasionale span kundiges ondersoek. Die bevindinge werp lig op hoe superkontinente soos Gondwana geskep, gestabiliseer en oor die planeet beweeg is.

Diamante, wat miljoene tot miljarde jare gelede gevorm het, bied 'n unieke venster in die Aarde se mantel. Hulle het die vermoë om te oorleef en antieke siklusse van kontinentskepping en vernietiging op te teken, wat 'n kykie bied in die diep werkinge van ons planeet. Die migrasie van kontinente, bekend as die "superkontinentsiklus", speel 'n beduidende rol in plaattektoniek en die vorming van die aarde se landmassas.

Deur mikroskopiese silikaat- en sulfiedinsluitings binne die diamante te ontleed, kon die navorsers dit tot 'n diepte van 300 tot 700 kilometer onder Gondwana se basis dateer. Dit het 'n voorheen onbekende geologiese proses aan die lig gebring waarin gasgesteentes wat diamante dra, dryfkrag geword het tydens diamantvorming en materiaal by die kiel van die superkontinent gevoeg het. Soos Gondwana ongeveer 120 miljoen jaar gelede begin uitmekaar breek het, het die diamante, saam met hul gasheerrotsinsluitings, na die Aarde se oppervlak uitgebars in gewelddadige vulkaniese gebeure.

Die plekke waar hierdie vulkaniese uitbarstings vandag voorkom, soos Brasilië en Wes-Afrika, was eens deel van die superkontinent Gondwana. Dit dui daarop dat die diamante saam met verskillende fragmente van die superkontinent gemigreer het soos dit versprei het. Die navorsing dui op 'n nuwe manier van kontinentgroei, waar relatief jong materiaal tot by die wortels van antieke kontinentale fragmente toesak, dit verdik en aanmekaar sweis.

Die studie se hoofskrywer, dr. Karen Smit van die Wits Skool vir Geowetenskappe, het die belangrikheid van hierdie navorsing beklemtoon om die evolusie en beweging van kontinente te verstaan. Sy het die deurslaggewende rol van vastelande vir die handhawing van lewe op Aarde beklemtoon en die navorsing se verband met die ontwikkeling van lewe en die unieke kenmerke van ons planeet onderstreep.

Hierdie studie bied 'n baanbrekende benadering tot die ondersoek van die diepplaattektoniese prosesse wat met die superkontinentsiklus verband hou. Die navorsers hoop om hierdie navorsing verder te bevorder deur 'n nuwe isotooplaboratorium by die Universiteit van die Witwatersrand in Suid-Afrika te vestig. Dit sal dit moontlik maak om toekomstige studies oor diamantinsluitings plaaslik uit te voer, wat ons begrip van hoe vastelande die aarde ontwikkel en gevorm het, uitbrei.

Bron:

– Suzette Timmerman, Sublitosferiese diamanttydperke en die superkontinentsiklus, Natuur (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06662-9