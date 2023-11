Nuwe insigte in die oorlewing van antieke plante

In 'n baanbrekende studie wat in die joernaal Nature Ecology & Evolution gepubliseer is, het navorsers 'n fassinerende verband tussen broodbome, antieke plante wat gedurende die Mesosoïese Era gefloreer het, en stikstofbindende bakterieë ontdek. Anders as hul uitgestorwe eweknieë, wat nie in die verlede klimaatsveranderinge kon oorleef het nie, het die klein aantal broodboomspesies wat vandag oorbly, daarin geslaag om aan te pas en in tropiese en subtropiese streke aan te pas danksy hul simbiotiese verhouding met hierdie bakterieë.

Broodbome, wat eens miljoene jare gelede as 'n belangrike bron van voedsel vir weiding van dinosourusse gedien het, het mettertyd 'n aansienlike afname beleef. Hierdie nuwe navorsing werp egter lig op die sleutelrol wat stikstofbindende bakterieë in die oorlewing van hierdie antieke plante speel.

Hoofskrywer Michael Kipp, 'n assistent-professor in Aard- en Klimaatwetenskappe aan die Duke Universiteit, het ontdek dat broodbome voedingstowwe met bakterieë in hul wortels verhandel en suikers vir atmosferiese stikstof verruil. Deur antieke broodboomfossiele te ontleed, kon Kipp die veranderinge in stikstofbinding deur die loop van hul bestaan ​​ontbloot.

Interessant genoeg, die studie onthul ook dat uitgestorwe broodbome-afstammelinge nie die vermoë gehad het om stikstof te bind in vergelyking met hul oorlewende eweknieë nie. Hierdie deurslaggewende verskil dui daarop dat stikstofbinding moontlik 'n belangrike rol gespeel het in die aanpassing en veerkragtigheid van broodbome, wat hulle in staat stel om in 'n voortdurend veranderende omgewing te floreer.

Terwyl die studie waardevolle insigte verskaf oor die ekologiese evolusie van broodbome, is daar steeds onbeantwoorde vrae. Dit bly onduidelik hoe stikstofbinding presies die oorlewing van broodbome tydens klimaatverskuiwings gehelp het, en of dit hulle bloot gehelp het om met vinniger groeiende plantspesies mee te ding.

Hierdie baanbrekende navorsing maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van antieke atmosfeer en die impak van simbiotiese verhoudings op oorlewende spesies. Deur geochemie met die fossielrekord te kombineer, beoog wetenskaplikes soos Kipp om die aarde se klimaatgeskiedenis beter te verstaan ​​en moontlik sy toekoms te voorspel.

Vrae:

