Nuwe studie toon dat natuurlike rotsverwering as 'n beduidende CO2-bron kan optree

'n Studie onder leiding van die Universiteit van Oxford het bevind dat natuurlike rotsverwering as 'n beduidende bron van CO2 kan optree, wat die voorheen gehuldigde oortuiging uitdaag dat dit hoofsaaklik as 'n wasbak dien. Gepubliseer in die joernaal Nature, het die studie belangrike implikasies vir klimaatsveranderingmodellering.

Gesteentes bevat 'n groot hoeveelheid koolstof van antieke plante en diere, wat die "geologiese koolstofsiklus" uitmaak. Hierdie proses help om die aarde se temperatuur te reguleer aangesien sekere minerale in gesteentes CO2 absorbeer tydens chemiese verwering. Dit dien as 'n teenbalans vir die CO2 wat deur vulkane vrygestel word en het 'n deurslaggewende rol gespeel in die handhawing van bewoonbaarheid op Aarde.

Die studie het egter aan die lig gebring dat gesteentes ook CO2 in die atmosfeer kan vrystel, 'n proses wat nie in die meeste koolstofsiklusmodelle verantwoord word nie. Wanneer rotse wat op antieke seebodems gevorm is na die aarde se oppervlak gestoot word, word die organiese koolstof daarin aan suurstof en water blootgestel, wat lei tot die vrystelling van CO2. Dit daag die aanname uit dat verweringsgesteentes slegs 'n CO2-sink is.

Die meting van die vrystelling van CO2 uit verwering van organiese koolstof was in die verlede uitdagend. Hierdie nuwe studie het 'n spoorelement genaamd renium gebruik, wat in water vrygestel word wanneer rotsverwering plaasvind. Deur die teenwoordigheid van renium in watermonsters na te spoor, kon die navorsers die CO2 wat deur die verweringsproses vrygestel word, skat.

Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die behoefte om rotsverwering as 'n beduidende CO2-bron te oorweeg wanneer klimaatsveranderingscenario's gemodelleer word. Dit beklemtoon die kompleksiteit van die Aarde se koolstofsiklus en die belangrikheid daarvan om alle bydraers tot CO2-vrystellings akkuraat te verstaan ​​en te verantwoord.

Bron: Universiteit van Oxford, Nature (joernaal)