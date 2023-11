Die ontdekking van vroeë voëlvoetspore werp lig op antieke migrasie

’n Baanbrekersontdekking van 27 voëlvoetspore aan die suidelike kus van Australië het waardevolle insigte verskaf oor vroeë voëlevolusie en potensiële migrasiepatrone. Hierdie voetspore dateer uit die Vroeë Kryt toe Australië nog aan Antarktika verbind was, en is van die oudste en mees definitief geïdentifiseerde voëlspore in die Suidelike Halfrond, wat na raming tussen 120 en 128 miljoen jaar oud is.

Anders as baie voëlspore en fossiele uit hierdie tydperk, wat hoofsaaklik in die Noordelike Halfrond gevind word, veral in Asië, onthul hierdie ontdekking miljoene jare gelede 'n uiteenlopende reeks voëlspesies in die Suidelike Halfrond naby die Suidpool. Hierdie bevinding daag vorige aannames uit en brei ons begrip van vroeë voëlverspreiding uit.

Die voetspore, wat in grootte wissel van 7 tot 14 sentimeter (2.75 tot 5.5 duim) breed, is in die Wonthaggi-formasie in die omgewing van Melbourne ontdek. Hierdie geologiese formasie dui op die skeiding van Australië van Antarktika ongeveer 100 miljoen jaar gelede. Destyds het die poolomgewing bestaan ​​uit 'n skeurvallei met gevlegte riviere, wat vriesende temperature en maande van duisternis tydens poolwinters ervaar het.

Die teenwoordigheid van hierdie voëlspore op verskeie stratigrafiese vlakke dui op die herhalende voorkoms van verskeie voëlspesies, wat moontlik seisoenale vorming tydens poolsomers aandui. Dit is aanneemlik dat hierdie spore langs 'n trekroete gelaat is, aangesien voëls die streek deurkruis het.

Die delikate aard van voëlbene en die liggewig aard van voëls self maak hul bewaring in die fossielrekord ongelooflik skaars. Daarom bied die ontdekking van hierdie spore 'n uitsonderlike geleentheid om te bestudeer en meer te leer oor die avifauna van die verlede.

Hierdie merkwaardige vonds volg op 'n vorige ontdekking in 2013, waar twee 105 miljoen jaar oue voëlspore in Australië se Eumeralla-formasie gevind is, wat Australië se posisie as 'n belangrike bron van vroeë voëlfossielbewyse bevestig het.

Terwyl die COVID-19-pandemie 'n vertraging in die ontleding van die voetspore genoodsaak het, het die hoofskrywer, Anthony Martin, kragte saamgesnoer met ander kundiges in paleontologie en geologie om die spore noukeurig te bestudeer en te interpreteer.

Danksy baanbreker wetenskaplikes soos Martin en sy kollegas, gaan ons voort om belangrike leidrade oor die antieke wêreld te ontbloot en 'n dieper begrip te kry van die vroeë evolusie en gedrag van voëlspesies. Hierdie ontdekking voeg nog 'n hoofstuk by ons voortdurende verhaal van voëlevolusie.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoe oud is die voëlvoetspore wat in die suide van Australië ontdek is?

Die voëlvoetspore wat aan die suidelike kus van Australië gevind is, dateer uit die Vroeë Kryttydperk, wat na raming tussen 120 en 128 miljoen jaar oud is.

2. Waarom is hierdie ontdekking betekenisvol?

Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat dit waardevolle insigte bied oor vroeë voëlevolusie en migrasiegedrag. Dit daag vorige aannames oor voëlverspreiding tydens die Vroeë Kryt uit en brei ons begrip van voëlspesies in die Suidelike Halfrond uit.

3. Waar is die voetspore ontdek?

Die voetspore is gevind in die Wonthaggi-formasie suid van Melbourne, Australië. Hierdie geologiese formasie dui op die skeiding van Australië van Antarktika ongeveer 100 miljoen jaar gelede.

4. Wat openbaar die voetspore oor migrerende gedrag?

Die teenwoordigheid van hierdie voetspore op verskeie stratigrafiese vlakke dui op 'n herhalende voorkoms van voëls, wat moontlik seisoenale vorming tydens poolsomers aandui. Dit dui daarop dat die voëls die gebied moontlik as 'n trekroete gebruik het.

5. Waarom is voëlfossiele skaars?

Voëlfossiele is skaars weens die delikate aard van voëlbene en die liggewigstruktuur van voëls self. Bewaring van hul oorblyfsels in die fossielrekord is skaars, wat die ontdekking van hierdie voetspore besonder waardevol maak vir wetenskaplike studie.