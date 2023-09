Nuwe fossiele openbaar insigte in die kolonisasie van grond deur sianobakterieë

Gedetailleerde 3D-rekonstruksies van fossiele wat in Skotland ontdek is, werp lig op hoe mikrobiese lewe vroeë terrestriële ekosisteme beïnvloed het. Die fossiele behoort aan 'n spesie sianobakterieë genaamd Langiella scourfieldii, wat meer as 400 miljoen jaar gelede in die vroeë Devoon-tydperk onder vroeë landplante gefloreer het. Volgens 'n studie wat in iScience gepubliseer is, is hierdie fossiele die oudste bekende voorbeeld van die Hapalosiphonaceae-familie van sianobakterieë wat land gekoloniseer het.

Sianobakterieë, 'n groep antieke mikroörganismes, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die vorming van lewe op Aarde. Hulle is goed gedokumenteer in mariene rotse, maar die begrip van hul kolonisasie van land is steeds 'n onderwerp van studie. Sianobakterieë word in verskeie omgewings aangetref, insluitend oseane, varswater, klam grond en selfs Antarktiese gesteentes. Hulle is betrokke by fotosintese, soortgelyk aan plante, en is bekend vir hul uitgebreide blomme wat wateroppervlaktes blougroen maak.

In die Vroeë Devoon het sianobakterieë dieselfde ekologiese funksies vervul as wat hulle vandag doen. Hulle was belangrik vir fotosintese en het as voedselbron vir ander organismes gedien. Hierdie mikroörganismes het waarskynlik in varswater-omgewings ontstaan ​​en land vroeg in hul geskiedenis begin koloniseer, wat moontlik met vroeë plante om ruimte meeding.

Die ontdekking van Langiella scourfieldii-fossiele is moontlik gemaak deur moderne 3D-mikroskope. Daar is bevestig dat hierdie fossiele, saam met dié wat in 1959 gevind is, van dieselfde spesie is. Die teenwoordigheid van "ware vertakking" in hierdie fossiele, 'n kenmerkende groeipatroon van sianobakterieë, het hul teenwoordigheid in die Vroeë Devoon-ekosisteem bevestig.

Die vroeë Devoon-landskap in Aberdeenshire, waar die fossiele gevind is, sou hemelsbreed anders gelyk het as vandag. Skotland was naby die ewenaar geleë en het 'n tropiese tot subtropiese klimaat ervaar. Die Rhynie Chert, die fossielterrein, het bestaan ​​uit sanderige platteland met vlak poele varswater tot brakwater. Vulkaniese aktiwiteite en warmwaterbronne het die gebied soortgelyk aan die hedendaagse Yellowstone Nasionale Park gemaak. Die biodiversiteit in hierdie tydperk het hoofsaaklik gesentreer rondom klam rotse naby waterpoele, bedek met mikrobiese matte wat uit bakterieë, alge en swamme bestaan.

Hierdie navorsing brei ons begrip uit van hoe sianobakterieë land gekoloniseer het en werp lig op die interaksies tussen mikrobiese lewe en vroeë terrestriële ekosisteme.

