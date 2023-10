Navorsers by KAUST het 'n nuwe metode ontwikkel om nanoskaal vensters in metaal-organiese raamwerke (MOF's) te pasmaak, wat inspirasie put uit 'n eeue-oue argitektoniese tegniek. MOF's is poreuse materiale wat belofte inhou vir 'n reeks toepassings, insluitend gasskeiding en mediese velde.

Die navorsers het 'n molekulêre weergawe van 'n argitektoniese tegniek bekend as 'n "boogvormende sentreerbekisting" gebruik om die vorming van MOF's met voorafbepaalde venstervorms en -groottes te lei. Deur die rangskikking van boublokke genaamd supertetrahedra (ST) te beheer, was die span in staat om MOF's met verskillende venstergroottes te ontwerp en te skep.

Die span het sentreringstruktuurgerigte agente (cSDA) ontwikkel om die belyning van ST te beheer en MOF's te vorm met nuwe venstervorms en -groottes. Een stel cSDA's het tot klein vensters gelei, terwyl 'n ander stel groter vensters geskep het. Hierdie pasgemaakte MOF's het indrukwekkende prestasie in suurstofadsorpsie getoon, wat hulle geskik maak vir mediese en lugvaarttoepassings waar hoë suurstofbergingskapasiteit van kardinale belang is.

Daarbenewens bied die cSDA-konsep verskeie voordele vir die verbetering van MOF-prestasie. Dit maak voorsiening vir die verdeling van groot vensters in kleineres, wat voordelig kan wees vir chemiese skeidings. Die benadering verhoog ook die interne porie-oppervlakte, wat gasberging verbeter en die stabiliteit van die MOF-raamwerk verbeter.

Hierdie navorsing stel 'n kragtige strategie in retikulêre chemie bekend vir die ontwikkeling van pasgemaakte MOF's met toepassings in energiesekuriteit en omgewingsvolhoubaarheid.

Titel: Antieke argitektoniese tegniek inspireer nuwe benadering om metaal-organiese raamwerkprestasie te verbeter

Bron: KAUST

Verwysings:

- "Gesiggerigte samestelling van pasgemaakte isoretikulêre MOF's deur middel van sentreringstruktuurgerigte agente" deur Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickaele Bonneau, Abdulhaa, Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin en Mohamed Eddaoudi, 2 Oktober 2023, Nature Synthesis.

- Definisies:

– Nanoskaal: Verwys na 'n lengteskaal wat uiters klein is, tipies in die orde van nanometers (nm), wat een biljoenste van 'n meter is. Materiale en stelsels op die nanoskaal vertoon unieke eienskappe en gedrag.

– Metaal-organiese raamwerke (MOF's): Poreuse materiale saamgestel uit metaal-tot-organiese ligand-interaksies wat potensiële toepassings in gasskeiding en berging het.