Antieke argitektuur inspireer pasgemaakte nanoskaalvensters in metaal-organiese raamwerke

'n Onlangse studie van navorsers aan die King Abdullah Universiteit van Wetenskap en Tegnologie (KAUST) het 'n nuwe metode ontdek om pasgemaakte nanoskaalvensters in poreuse materiale genaamd metaal-organiese raamwerke (MOF's) te skep deur inspirasie uit antieke argitektoniese tegnieke te put.

Die navorsers het 'n molekulêre weergawe van 'n argitektoniese boogvormende sjabloon wat bekend staan ​​as 'n "sentreringsbekisting" gebruik om die vorming van MOF's met voorafbepaalde vorms en groottes van porievensters te lei. Deur hierdie metode te gebruik, kon die span 'n reeks MOF's met verskillende venstergroottes ontwerp en vervaardig, elk met sy eie unieke potensiële toepassings.

Die vermoë om die struktuurvorming van MOF's presies te beheer, was lank reeds 'n uitdaging in materiaalontwerp. Die navorsers het egter ontdek dat die sentreringsbekistingskonsep 'n oplossing vir hierdie probleem bied. Deur gebruik te maak van sentrerende struktuurgerigte middels (cSDA's), was die navorsers in staat om die rangskikking van boublokke genoem supertetrahedra (ST) te manipuleer om MOF's met vensters van verskillende groottes en vorms te skep.

Die navorsingspan het cSDA's ontwerp wat die hoek tussen aangrensende ST-eenhede kan verskerp of vergroot, wat lei tot die vorming van onderskeidelik kleiner of groter vensters. Een spesifieke MOF, Fe-sod-ZMOF-320, wat deur die span ontwerp is, het die hoogste suurstof-adsorpsievermoë onder alle bekende MOF's getoon. Hierdie eiendom maak dit potensieel waardevol in mediese en lugvaartnywerhede, aangesien dit suurstofberging kan verhoog of die gebruik van kleiner silinders vir vervoer moontlik maak.

Verder het die span ontdek dat hierdie pasgemaakte MOF's ook in ander toepassings belofte getoon het. Sommige MOF'e met smal vensters het potensiaal getoon vir die skeiding van molekulêre mengsels, terwyl ander goed gevaar het in die berging van metaan en waterstof as potensiële brandstowwe.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die potensiaal van die sentrerende bekistingskonsep op die gebied van retikulêre chemie en die ontwikkeling van pasgemaakte MOF's vir energie- en omgewingstoepassings. Deur die presiese beheer van struktuurvorming bied hierdie pasgemaakte nanoskaalvensters in MOF's verbeterde werkverrigting en uitgebreide moontlikhede vir verskeie industrieë.

Bron: “Barsukova, M. et al, Face-directed assembly of tailored isoreticular MOFs using centrering structure-directing agents, Nature Synthesis (2023). DOI: 10.1038/s44160-023-00401-8.”