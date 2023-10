Die ringvormige sonsverduistering wat vanaf die Internasionale Ruimtestasie vasgevang is

NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het onlangs 'n ringvormige sonsverduistering gedokumenteer. ’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die Maan nie die Son heeltemal verberg nie, en laat ’n sigbare ring bekend as die annulus. Dit bied wetenskaplikes 'n seldsame geleentheid om die Son se korona te bestudeer.

Tydens die verduistering het Moghbeli 'n foto geneem van die Maan wat voor die Son verbybeweeg, sy skaduwee of umbra werp en 'n gedeelte van die Aarde se oppervlak gedeeltelik verdonker. Die beeld is geneem terwyl die ISS 260 myl bokant die VSA-Kanadese grens gesweef het en suidwaarts na Texas gewys het.

Moghbeli het op 27 Augustus by die ISS aangekom as deel van die Crew-7-sending, saam met ander ruimtevaarders van die European Space Agency (ESA), die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en Roscosmos. Sy het die verduistering vasgevang met behulp van 'n unieke stel uitdagings spesifiek vir die fotografering van hemelverskynsels vanaf die ISS.

Die ISS wentel om die aarde teen 'n hoë spoed, wat presiese berekeninge en tydsberekening vereis om gebeurtenisse soos sonsverduisterings akkuraat vas te vang. Hierdie tegniese aspekte beklemtoon die belangrikheid van wetenskaplike dokumentasie vanuit die ruimte, wat navorsers in staat stel om hemelse gebeure se kompleksiteit te bestudeer en te verstaan.

In die algemeen bied Moghbeli se foto 'n merkwaardige uitsig van die ringvormige sonsverduistering, wat die skoonheid en wetenskaplike betekenis van die waarneming van hemelverskynsels vanaf die uitkykpunt van die Internasionale Ruimtestasie ten toon stel.

Bronne:

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): ’n Ruimtetuig in ’n wentelbaan om die Aarde wat dien as ’n navorsingslaboratorium en ruimtehawe vir internasionale samewerking in ruimteverkenning.

– NASA: Die Verenigde State se federale regering se onafhanklike agentskap verantwoordelik vir die burgerlike ruimteprogram en lugvaartnavorsing.

– Ringvormige sonsverduistering: 'n Sonsverduistering waar die Maan nie die Son heeltemal bedek nie, wat 'n ligte ring laat wat die annulus genoem word.

– NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli: ’n Ruimtevaarder wat die ringvormige sonsverduistering vanaf die ISS vasgevang het.

– ESA (European Space Agency): ’n Interregeringsorganisasie wat gefokus is op ruimteverkenning en studie.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Die Japannese agentskap wat verantwoordelik is vir lugvaartaktiwiteite, insluitend satellietlanserings en gevorderde missies.

– Roscosmos: Die Russiese regeringsagentskap wat verantwoordelik is vir ruimteaktiwiteite, insluitend die ontwikkeling en bedryf van ruimtetuie en ruimtestasies.

