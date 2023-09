Nuwe metode omskep plastiek in waardevolle oppervlakaktiewe stowwe wat in seep en skoonmaakmiddels gebruik word

Navorsers van Virginia Tech het 'n baanbrekende metode ontwikkel om plastiek in waardevolle chemikalieë genaamd oppervlakaktiewe middels te herskep, wat gebruik word in die vervaardiging van seep, skoonmaakmiddels en meer. Hierdie metode kan 'n winsgewende en omgewingsvriendelike alternatief vir tradisionele plastiekherwinning bied.

Die sleutel tot hierdie ontdekking lê in die molekulêre ooreenkoms tussen poliëtileenplastiek en vetsure, wat 'n chemiese voorloper van seep is. Albei materiale bestaan ​​uit lang koolstofkettings, maar vetsure het 'n bykomende groep atome aan die einde van die ketting. Op grond van hierdie ooreenkoms het die navorsers veronderstel dat dit moontlik moet wees om poliëtileen in vetsure om te skakel en uiteindelik seep te produseer.

Om die lang poliëtileenkettings doeltreffend in korter kettings af te breek, het die navorsingspan 'n unieke temperatuurgradiënt termolise-proses ontwikkel. Hierdie proses het behels die verhitting van die plastiek in 'n spesiaal-geboude reaktor teen 'n hoë temperatuur en dan vinnig af te koel. Na die termolise het die navorsers "kortketting poliëtileen" verkry, ook bekend as wasse.

Die volgende stap was om nog 'n paar sleutelstappe by te voeg, insluitend verzeping, om die wasse in seep te omskep. Met die hulp van kundiges wat in berekeningsmodellering en ekonomiese ontleding spesialiseer, het die navorsingspan die herwinningsproses verfyn. Die finale resultaat was die wêreld se eerste seep wat van plastiek gemaak is.

Hierdie herwinningsmetode kan veral op beide poliëtileen en 'n ander algemeen gebruikte plastiek, polipropileen, toegepas word. Hierdie plastiek word gevind in verskeie alledaagse verbruikersprodukte soos verpakking, voedselhouers en materiaal. 'n Groot voordeel van hierdie herwinningstegniek is dat dit beide poliëtileen en polipropileen gelyktydig kan verwerk, wat die behoefte aan aparte sortering van hierdie plastiek uitskakel.

Verder het die metode eenvoudige vereistes: plastiek en hitte. Terwyl bykomende bestanddele nodig is om die wasse in vetsure en seep om te skakel, is die aanvanklike transformasie van die plastiek eenvoudig. Dit maak hierdie herwinningsmetode maklik aanpasbaar en moontlik skaalbaar vir industriële toepassings.

Die navorsing is in die joernaal Science gepubliseer en demonstreer 'n nuwe roete vir plastiese herwinning sonder die behoefte aan komplekse prosedures of nuwe katalisators. Hierdie innoverende benadering het die potensiaal om toekomstige kreatiewe ontwerpe vir herwinningsprosedures te inspireer.