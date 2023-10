Breedte neutraliserende teenliggaampies (bnAbs) en hul rol in MIV-1-infeksie

Opsomming: Breed neutraliserende teenliggaampies (bnAbs) is 'n tipe teenliggaampie wat diverse MIV-1-isolate kan neutraliseer. Om te verstaan ​​hoe hierdie teenliggaampies in wisselwerking tree met die variasie in hul antigeniese teikens oor virale isolate is van kardinale belang. Navorsers het waterstof/deuterium-uitruilmassaspektrometrie (HDX-MS) en kwantitatiewe metings van teenliggaambindingskinetika gebruik om die strukturele en antigeniese variasie in die V1/V2-toppunt van die MIV-1-omhulselglikoproteïen te bestudeer. Hulle het bevind dat strukturele ordening in hierdie streek bnAb-assosiasiekoerse en affiniteite beïnvloed. Boonop het cryo-EM-rekonstruksies van bnAbs gebind aan divergerende omhulselglikoproteïene verskillende grade van strukturele dinamika geopenbaar. HDX-MS-eksperimente het getoon dat die bnAbs 'n hoogs gefokusde bindingsvoetspoor by die trimeer toppunt gehad het, wat allosteriese veranderinge deur die res van die struktuur vermy het. Hierdie bevindinge demonstreer dat strukturele dinamika 'n rol speel in antigenisiteit, en bnAbs bereik hul breë kruisreaktiwiteit deur op 'n hoogs gefokusde wyse te bind en die veranderlike eienskappe wat gevind word in omhulsel glikoproteïene van diverse isolate te oorkom.

Inleiding: Die MIV-1-omhulselglikoproteïen (Env) is die teiken vir die neutralisering van teenliggaampies en ondergaan vinnige evolusie. Strukturele variasie in Env beïnvloed die interaksies daarvan met sleuteldrywers van virale fiksheid en replikasie, wat lei tot fenotipiese eienskappe soos neutralisasie sensitiwiteit en infektiwiteit. Onlangse studies het hoë-resolusie strukture van die Env trimer gerapporteer, maar dit verteenwoordig statiese ideale en vang nie die dinamiese aard van Env vas nie. Om te verstaan ​​hoe bnAbs breë kruisreaktiwiteit bereik, vereis die identifisering van bewaarde kenmerke en begrip van hoe hulle met veranderlike kontekste omgaan.

Metodes en resultate: Die navorsers het HDX-MS gebruik om plaaslike strukturele en dinamiese verskille in 'n paneel van inheemse MIV-1 Env trimere te ondersoek. Hulle het beduidende variasie in strukturele ordening en stabiliteit gevind in streke wat deur bnAbs geteiken is. Deur 'n groter paneel van diverse isolate te ondersoek, het hulle dramatiese variasie in epitoopdinamika in die V1/V2 trimeer toppunt waargeneem. Bindingkinetika-analise van die toppuntgerigte bnAb, PGT145, het 'n omgekeerde korrelasie tussen assosiasietempo's en epitoopdinamika getoon.

Om te verstaan ​​hoe PGT145 strukturele en dinamiese variasie hanteer, het die navorsers differensiële HDX-MS uitgevoer en kryo-EM strukture verkry van PGT145 gebind aan Env trimere van twee MIV-1 isolate. Hulle het gevind dat PGT145 'n hoogs gefokusde bindingsvoetspoor by die trimeer toppunt gehad het, met geen allosteriese veranderinge wat deur die res van die struktuur waargeneem is nie. Die studie het ook die koördinering van bewaarde glikane by die Env-toppunt aan die lig gebring deur teenliggaampies wat somatiese hipermutasie ondergaan.

Gevolgtrekking: Die studie beklemtoon die belangrikheid van strukturele dinamika in antigenisiteit en die vermoë van bnAbs om breë kruisreaktiwiteit te bereik. Deur op 'n hoogs gefokusde wyse te bind, vermy bnAbs die veranderlike eienskappe wat in omhulselglikoproteïene van diverse isolate gevind word. Om die interaksie tussen bnAbs en Env-veranderlikheid te verstaan, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van effektiewe MIV-1-entstowwe en terapeutiese intervensies.

Bronne:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2