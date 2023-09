Nuwe studie toon potensiële deurbraak in die vermindering van beenverlies in die ruimte

’n Span wetenskaplikes het dalk ’n baanbrekende metode ontdek om die nadelige gevolge van beenverlies tydens ruimtereise te bekamp. In 'n onlangse studie wat in die joernaal Microgravity gepubliseer is, het navorsers beengroei suksesvol bevorder in muise wat aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) woon vir tot nege weke lank. Hierdie eksperimentele behandeling, wat 'n kombinasie van 'n molekule genaamd NELL-agtige molekule-1 (NELL-1) en bisfosfonaatmiddels behels het, het geen duidelike nadelige effekte getoon nie.

Tydens ruimtereise kan die mikroswaartekrag-omgewing tot aansienlike beenverlies lei as gevolg van die afwesigheid van gereelde meganiese spanning wat bene nodig het om gesond te bly. Die liggaam se produksie van beenbouselle vertraag, wat lei tot progressiewe beenverlies. Ruimtevaarders kan tot 1% van hul beenmassa verloor elke maand wat hulle in die ruimte spandeer, en herstel kan jare neem wanneer hulle terug op aarde is.

Om hierdie probleem te bekamp, ​​het die navorsers aan die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles (UCLA), en die Forsyth Institute in Cambridge, Massachusetts 'n gewysigde weergawe van NELL-1 ontwikkel om die effek daarvan in die liggaam te verleng. Hulle het dit gekombineer met bisfosfonaatmiddels, wat reeds gebruik word om beenverlies te voorkom, om beenweefsel beter te teiken en newe-effekte te verminder.

Die span het eksperimente op beide ruimtegebonde en grondbewonende muise uitgevoer en hulle met kontrolegroepe vergelyk. Die resultate het beduidende beengroei in alle behandelde muise getoon sonder enige oënskynlike negatiewe gesondheidseffekte. Verdere navorsing is egter nodig om die langtermynveiligheid en doeltreffendheid van hierdie behandeling te bevestig.

Hierdie deurbraak het belowende implikasies vir die toekoms van ruimteverkenning, wat moontlik verlengde verblyf in mikroswaartekrag moontlik maak. Daarbenewens glo die navorsers dat hierdie behandeling praktiese toepassings kan hê om muskuloskeletale agteruitgang te voorkom en toestande soos ernstige osteoporose op aarde te behandel.

Terwyl die span voortgaan om die data wat ingesamel is van die muise wat na die aarde teruggekeer het, te ontleed, is hulle optimisties oor die potensiaal van hul navorsing om ruimtereise te revolusioneer en beengesondheid te verbeter.

