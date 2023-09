Dinosourus-uitwissing: Vulkane en asteroïdes het 'n rol in hul lot gespeel

’n Onlangse studie dui daarop dat vulkane in die Deccan-valletjies van Indië moontlik bygedra het tot die uitsterwing van die dinosourusse, tesame met die bekende asteroïde-impak. Die Deccan-valle bestaan ​​uit massiewe vulkaniese uitbarstings wat vir meer as 2 2 jaar groot hoeveelhede koolstofdioksied (CO800,000) en swaeldioksied (SO2) in die atmosfeer vrygestel het. Hierdie gasse het 'n klimaatsweepslag geskep, met CO2 wat die planeet warm gemaak het en SOXNUMX wat sonlig weerkaats en dit verkoel.

Die diep-leer rekenaarmodel wat in die studie gebruik is, het bevind dat die vlakke van CO2 en SO2 wat deur die Deccan Traps vrygestel is, ooreenstem met die veroorsaak dat die dinosourusse uitsterf. Die model het verskeie scenario's uitgevoer om te bepaal hoe verskillende vlakke van hierdie gasse die klimaat kon beïnvloed het, en die resultate vergelyk met historiese klimaatdata van antieke skulpe van foraminifera, klein oseaniese organismes.

Die studie dui daarop dat die vulkaniese aktiwiteit in die Deccan Traps beduidende omgewingsveranderinge voor en ná die asteroïde-impak veroorsaak het. Die vulkane het gas in die atmosfeer uitgespoeg, wat gelei het tot 'n toename in kweekhuisgasse en die daaropvolgende opwarming van die planeet. Boonop het suurreën en oseaanversuring as gevolg van die vulkaniese aktiwiteit bygedra tot die uitsterwing van plant- en dierspesies.

Terwyl die rol van die asteroïde-impak onbetwis bly in die uitsterwingsgebeurtenis, beklemtoon hierdie studie die beduidende impak van vulkanisme op die aarde se klimaat en die lot van die dinosourusse. Om die wisselwerking tussen natuurlike gebeurtenisse soos vulkaniese uitbarstings en asteroïde-impakte te verstaan, kan waardevolle insigte verskaf oor massa-uitsterwingsgebeure deur die Aarde se geskiedenis.

Bronne:

– Die berekeningsgeoloog van Dartmouth College, Alexander Cox

– Geochronoloog van die Universiteit van Florida, Courtney J. Sprain

– Geoloog Paul Renne, direkteur van die Berkeley Geochronology Centre