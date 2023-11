Nuwe ontdekkings onthul verlore vastelande wat in Suidoos-Asiatiese oerwoude ingebed is

In 'n merkwaardige wetenskaplike deurbraak het navorsers aan die Universiteit van Utrecht uiteindelik oorblyfsels opgespoor van 'n kontinent so groot soos die Verenigde State, wat vermoedelik vir die afgelope 155 miljoen jaar verdwyn het. Hierdie ontdekking laat intrige vrae ontstaan ​​oor ons begrip van die aarde se geologiese geskiedenis en die moontlikheid van meer verlore vastelande wat wag om opgegrawe te word.

Voorheen was kenners onseker of hierdie vermiste stuk grond, genaamd Argoland, onder die seebodem gesink het, saamgesmelt het met 'n groter landmassa, of bloot ongemerk op 'n onsigbare plek gedryf het. Na 'n uitgebreide soektog van sewe jaar het Nederlandse navorsers egter suksesvol segmente van Argoland in die digte oerwoude van Suidoos-Asië opgespoor.

Die baanbrekende studie onder leiding van dr. Eldert L. Advokaat demonstreer hoe die vastelande, wanneer oseane afgesluit is, in 'n C-vormige opset, bekend as Pangea, inmekaar pas. Die Tethys-oseaan, waar Argoland tydens die Laat Jurassiese tydperk verdwyn het, het as die verhoog vir hierdie geologiese gebeurtenis gedien. Terwyl die meeste lande met verloop van tyd van vorm verander as gevolg van kontinentale drywing, was Argoland se verdwyning uniek.

Anders as die vasteland Zealandia, wat uiteindelik gesink het nadat hy 80 miljoen jaar gelede van Australië weggebreek het, was Argoland se lot waarskynlik aan subduksie gekoppel. Subduksie vind plaas wanneer een tektoniese plaat onder 'n ander gly en die rand van die plaat in die Aarde se mantel herwin. Hierdie verskynsel het uitdagings gebied om Argoland te lokaliseer aangesien die tipiese tekens van subduksie, soos afskraping en die vorming van berge, nie sigbaar was nie.

Om sake verder te kompliseer, is fragmente wat vermoedelik van Argoland afkomstig is, voorheen in Mianmar en Indonesië ontdek. Hierdie monsters was egter baie ouer as die skeiding van Australië, wat die bestaan ​​van 'n bykomende onbekende vermiste landmassa voorstel. Die implikasie dat een Amerikaanse kontinent verdwyn, laat vrae ontstaan ​​oor hoeveel ander vastelande 'n soortgelyke lot gedeel het.

Deur hul navorsing het dr. Advokaat en dr. Douwe JJ van Hinsbergen die reis van Argoland ontbloot. Dit het aanvanklik in mikrokontinente gefragmenteer en kleiner seebekkens gevorm wat gekenmerk word deur dunner dog digter oseaniese kors. Hierdie fragmente het uiteindelik geskei en weggedryf voordat dit in die welige oerwoude van Suidoos-Asië ingebed geraak het.

Hierdie baanbrekende ontdekking werp lig op die Aarde se dinamiese geologiese verlede en brei ons begrip van Pangea uit. Die studie ondersoek nie net hoe vastelande opbreek en ontwikkel nie, maar bied ook insigte in die groei van kontinente. Terwyl ons die raaisels van verlore kontinente ontrafel, het hierdie kennis die potensiaal om 'n magdom ontdekkings in gebiede soos biodiversiteit en klimaat te ontsluit.

Met die laaste vermiste stuk van die legkaart wat in Argoland gevind is, is navorsers nou gretig om die moontlikheid van ander verlore kontinente te ondersoek. Die Stille Oseaan, in die besonder, bied 'n interessante geleentheid vir verdere ondersoek, met potensiële vermiste gebiede wat in die berggordels van Alaska en Brits-Columbië wegkruip.

FAQ

Wat is subduksie?

Subduksie is 'n geologiese proses waar een tektoniese plaat onder 'n ander gly, wat lei tot die herwinning van die rand van die plaat in die Aarde se mantel.

Wat is kontinentale drywing?

Kontinentale drywing verwys na die beweging en verskuiwing van Aarde se vastelande oor tyd as gevolg van die beweging van tektoniese plate.

Wat is Pangea?

Pangea is die superkontinent wat ongeveer 335-175 miljoen jaar gelede bestaan ​​het, wat bestaan ​​uit alle huidige vastelande wat saamgesmelt is.

Wat is Zealandia?

Zealandia is 'n onderwater kontinent wat miljoene jare gelede van Australië weggebreek het en is meestal onder die Suid-Stille Oseaan geleë.