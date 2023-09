'n Ruimtevaarder ontleed die akkuraatheid van die ruimtetoneel in "Guardians of the Galaxy Vol. 3”

In die jongste aflewering van die "Guardians of the Galaxy"-reeks is daar 'n ruimtetoneel waar Star-Lord, vertolk deur Chris Pratt, vind dat hy sonder 'n helm deur die ruimte dryf. Dit het gelei tot spekulasie onder kykers oor die akkuraatheid van so 'n situasie en of 'n mens sonder 'n ruimtepak in die ruimte kan oorleef.

Om lig op hierdie onderwerp te werp, het die voormalige NASA-ruimtevaarder Chris Hadfield sy insig verskaf. Volgens Hadfield sou 'n mens net sowat 30 sekondes in die ruimte kon oorleef sonder die beskerming van 'n ruimtepak.

Ruimte is 'n onherbergsame omgewing vir mense as gevolg van verskeie faktore. Die primêre bekommernis is die gebrek aan atmosferiese druk, wat veroorsaak dat enige vloeistof in die liggaam teen 'n laer temperatuur verdamp, wat lei tot die kook van liggaamsvloeistowwe. Boonop hou die gebrek aan lug wat asemhaal en uiterste temperature ook aansienlike risiko's vir menslike oorlewing in.

Die idee om in die ruimte te oorleef sonder 'n ruimtepak is suiwer fiktief en nie gebaseer op wetenskaplike werklikheid nie. Sonder die beskerming van 'n ruimtepak sou 'n ruimtevaarder aan hierdie lewensgevaarlike toestande onderwerp word en nie lank oorleef nie.

Dit is belangrik om te verduidelik dat flieks soos "Guardians of the Galaxy Vol. 3” prioritiseer vermaaklikheidswaarde bo wetenskaplike akkuraatheid. Terwyl hulle daarna streef om opwindende en visueel verstommende tonele na die gehoor te bring, doen hulle dikwels wetenskaplike aanneemlikheid op ter wille van storievertelling.

Ter afsluiting, die ruimtetoneel in "Guardians of the Galaxy Vol. 3” waar Star-Lord sonder 'n helm deur die ruimte dryf, is nie akkuraat uit 'n wetenskaplike oogpunt nie. Volgens die voormalige NASA-ruimtevaarder Chris Hadfield, sou 'n mens weens die onherbergsame toestande net vir ongeveer 30 sekondes in die ruimte oorleef sonder 'n ruimtepak. Dit is van kardinale belang om te onthou dat flieks soos hierdie vermaak bo wetenskaplike realisme prioritiseer.

Bronne:

– Chris Hadfield, voormalige NASA-ruimtevaarder.