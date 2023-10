Florida se mariene ekoloë wend hulle tot krappe om koraalriwwe te red

Florida se koraalriwwe word bedreig deur die verstikkende kombers seewier wat die staat se kus oorgeneem het. Hierdie seewier, of makroalge, floreer as gevolg van landbouafloop en riool, wat 'n voedingstofryke omgewing vir sy groei verskaf. Alhoewel dit goeie nuus vir alge is, is dit verwoestend vir koraalriwwe, wat sukkel om onder die gewig van die makroalge te oorleef. Om hierdie probleem te bekamp, ​​het Florida se mariene ekoloë die hulp van 'n onwaarskynlike held ingeroep: die krap.

Meer as 90% van Florida se rif het afgesterf, hoofsaaklik as gevolg van weefselverlies siekte en warm water. Die oorblywende koraal sukkel om te floreer, aangesien die seewier verhoed dat koraallarwes, bekend as planulae, 'n geskikte plek kry om te anker en te groei. Boonop kan volwasse koraal nie genoeg sonlig absorbeer vir groei wanneer dit deur 'n dik kombers van makroalge bedek word nie.

Karibiese koningskrappe word bekendgestel as 'n oplossing vir hierdie probleem. Hierdie krappe is inheems aan Florida en is bekend vir hul doeltreffende verbruik van seewier. Nie net eet hulle die makroalge nie, maar hul teenwoordigheid as herbivore is minder geneig om mariene ekosisteme negatief te beïnvloed. Die Mote Marine Laboratory and Aquarium in Sarasota het 'n navorsingsentrum geopen wat toegewy is aan die teel van Karibiese koningskrappe, met die doel om binne die volgende vier jaar 34,000 XNUMX krappe te produseer.

Hierdie krappe sal in die see vrygelaat word, waar hulle hopelik die oortollige makroalge sal begin verbruik, wat babakoraal aan die seebodem sal laat heg en volwasse koraal genoeg sonlig vir groei sal ontvang. Voordat hulle egter vrygelaat kan word, moet die skaaldierleër opgelei word om roofdiere af te weer. Mote se ekoloë gebruik sokkiepoppe om die krappe se veg- of vluginstinkte te toets, aangesien hulle nie toegang tot seesoogdiere en seekatte in hul tenks het nie.

In die algemeen hou die bekendstelling van Karibiese koningkrappe aan Florida se kus belofte in om die sukkelende koraalriwwe te red. Met hul aptyt vir makroalge, kan hierdie krappe help om die balans van die mariene ekosisteem te herstel en 'n beter omgewing vir koraalgroei te bied.

– Vox (na berig word die bron van die oorspronklike artikel)